ChatGPT ruší limity pro textové konverzace. Nový model GPT-5.6 Luna bude k dispozici všem uživatelům

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
OpenAI oznámila významnou změnu pro ChatGPT. Služba, která podle firmy překročila hranici 1 miliardy týdenních uživatelů, začne postupně nabízet neomezené textové konverzace všem uživatelům. Nově se stane výchozím modelem pro bezplatný tarif a tarif Go model GPT-5.6 Luna, který nahradí dosavadní GPT-5.5.
Novinky v ChatGPT pro free účty
Vedle přechodu na GPT-5.6 Luna získají uživatelé tarifů Free a Go také nově také funkci přemýšlení – thinking. Ta umožní přepnout model do režimu s vyšší úrovní uvažování při řešení složitějších dotazů. OpenAI zároveň upozorňuje, že změna se týká pouze textových konverzací. Pro práci se soubory, obrázky, hlasem nebo generování obrázků budou i nadále platit limity.
Novinky se týkají také placených tarifů Plus a Pro. Ty získávají přístup k modelu GPT-5.6 Sol, který OpenAI optimalizovalo pro rychlé úkoly, jako je odpovídání na otázky, vyhledávání na webu, plánování, psaní textů nebo rozhodování. Podle společnosti poskytuje tento model stručnější a zároveň přesnější odpovědi. OpenAI zároveň upozorňuje, že jde o jinou variantu GPT-5.6 Sol, než kterou využívají služby Codex a Work.
Platící uživatelé dostanou také nový škálovatelný mód pro přemýšlení – Thinking, pomocí kterého si mohou sami určit, kolik výpočetního času a uvažování model věnuje odpovědi. Nastavení lze přizpůsobit podle náročnosti konkrétního úkolu.
Podle interních testů OpenAI přináší nové modely také vyšší přesnost. Ve srovnání s GPT-5.5-Instant se počet faktických chyb snížil o 62 % u modelu GPT-5.6 Luna a o 68 % u GPT-5.6 Sol. Aktualizovaný GPT-5.6 Sol je dostupný pro uživatele Plus a Pro již nyní. Změny pro tarify Free a Go dorazí v následujících dnech až týdnu a následně OpenAI zpřístupní neomezené textové konverzace a nové tlačítko Think také těmto uživatelům.
Zdroj: techcrunch.com
Komentáře