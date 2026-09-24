Tim Cook se setkal se šéfkou Evropské komise. Hlavním tématem byla ochraně dětí na internetu

• 24. 9. 2026#Aplikace #iOS
Tim Cook se setkal se šéfkou Evropské komise. Hlavním tématem byla ochraně dětí na internetu

Zdroj: 9to5Mac

Tim Cook se v New Yorku setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen. Jedním z hlavních témat byla ochrana dětí na internetu a nová pravidla, která Evropská unie připravuje pro sociální sítě.

Tim Cook jednal se šéfkou Evropské komise

Setkání proběhlo během shromáždění OSN. Von der Leyen po schůzce uvedla, že s Cookem mluvila o ochraně soukromí, bezpečnosti dětí a možnostech, jak rodičům nabídnout větší kontrolu nad digitálním prostředím, do kterého děti vstupují. Evropská unie pracuje na návrhu, který má zpřísnit pravidla pro přístup dětí k sociálním sítím. Cílem je především lépe chránit nezletilé a současně přenést větší část odpovědnosti na provozovatele platforem.

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Zdroj: Apple Insider

Apple se těchto debat dlouhodobě účastní, protože případná nová pravidla se mohou dotknout také systémů pro ověřování věku, rodičovské kontroly a fungování aplikací na iPhonu a dalších zařízeních. Schůzka zároveň ukazuje, že Cook zůstává důležitou tváří Applu při jednáních s vládami a regulátory. Jen několik dní předtím se setkal také s australským premiérem Anthonym Albanesem, přičemž i tam patřila bezpečnost dětí na internetu mezi diskutovaná témata.

Zdroj: 9to5mac.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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