O2 kompenzuje pondělní výpadek sítě: Zákazníci získají slevu 200 Kč na nákup

O2 5G Brno modernizace
V pondělních dopoledních hodinách měl operátor O2 výpadek pevného i mobilního připojení, ale nejednalo se rozhodně o největší za poslední dobu. O situaci informoval například web aktualne.cz, přičemž uvedl, že byli postihnuti zákazníci v oblastech Ostrava, Praha, Brno, Liberec, Opava, Krnov, Příbram, Rožmitál a dalších. Nyní dodatečně operátor reaguje na vzniklou situaci.
Sleva jako omluva
Důvodem samotného výpadku byly stavební práce, v rámci kterých došlo k přerušení optického spoje společnosti CETIN, což mělo za následek tyto výpadky. Většinou dojde k vysvětlení dané situace a mnohdy se jen společnost omluví zákazníkům. Tentokrát O2 posílá omluvu, jak uvádí Martin Čejka, ředitel Divize Product & Marketing.
„Mrzí nás, že někteří naši zákazníci nemohli v pondělí dopoledne využívat data, jak jsou zvyklí. Jako omluvu proto dáváme zákazníkům poukaz v hodnotě 200 korun na nákup mobilního telefonu nebo jakéhokoliv příslušenství v O2 Prodejnách nebo v našem e-shopu,”
Samotný poukaz je jednorázový slevový kód, který najdou zákazníci v aplikaci Moje O2 v sekci Pro Vás. Kód lze vyzvednout a uplatnit do 4. října a jde použít na nákup mobilního telefonu nebo příslušenství v e-shopu O2 a také v prodejnách. Také ho jde použít současně s dalšími slevami, které máte k dispozici.
Zdroj: Tisková zpráva
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