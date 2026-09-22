O2 kompenzuje pondělní výpadek sítě: Zákazníci získají slevu 200 Kč na nákup

• 22. 9. 2026#Mobilní operátoři
O2 kompenzuje pondělní výpadek sítě: Zákazníci získají slevu 200 Kč na nákup

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V pondělních dopoledních hodinách měl operátor O2 výpadek pevného i mobilního připojení, ale nejednalo se rozhodně o největší za poslední dobu. O situaci informoval například web aktualne.cz, přičemž uvedl, že byli postihnuti zákazníci v oblastech Ostrava, Praha, Brno, Liberec, Opava, Krnov, Příbram, Rožmitál a dalších. Nyní dodatečně operátor reaguje na vzniklou situaci.

Sleva jako omluva

Důvodem samotného výpadku byly stavební práce, v rámci kterých došlo k přerušení optického spoje společnosti CETIN, což mělo za následek tyto výpadky. Většinou dojde k vysvětlení dané situace a mnohdy se jen společnost omluví zákazníkům. Tentokrát O2 posílá omluvu, jak uvádí Martin Čejka, ředitel Divize Product & Marketing.

„Mrzí nás, že někteří naši zákazníci nemohli v pondělí dopoledne využívat data, jak jsou zvyklí. Jako omluvu proto dáváme zákazníkům poukaz v hodnotě 200 korun na nákup mobilního telefonu nebo jakéhokoliv příslušenství v O2 Prodejnách nebo v našem e-shopu,”

Samotný poukaz je jednorázový slevový kód, který najdou zákazníci v aplikaci Moje O2 v sekci Pro Vás. Kód lze vyzvednout a uplatnit do 4. října a jde použít na nákup mobilního telefonu nebo příslušenství v e-shopu O2 a také v prodejnách. Také ho jde použít současně s dalšími slevami, které máte k dispozici.

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Zdroj: O2

Zdroj: Tisková zpráva

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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