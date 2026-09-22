Googlebook je prémiový notebook od Googlu, který staví na Androidu a úzkém propojení s telefonem

Zdroj: Google
Google oficiálně představil Googlebook. Jedná se o novou prémiovou řadu notebooků postavených na Androidu a základech ChromeOS. Hlavní myšlenkou je úzké propojení s telefonem s Androidem a hluboká integrace umělé inteligence Gemini. Google si přitom nevyrábí notebooky sám. První modely Googlebooků přicházejí od značek Acer, ASUS, Dell, HP a Lenovo, takže nepůjde o jeden konkrétní unifikovaný model.
Googlebooky jsou nové prémiové notebooky od Google
Google se snaží vyřešit dlouhodobou slabinu ekosystému Androidu. Telefon a notebook dnes často fungují jako dvě poměrně oddělená zařízení, zatímco Googlebook je má propojit do více spolupracujícího celku. Po přihlášení může notebook převzít z telefonu nastavení, uložená hesla, Wi-Fi sítě nebo zprávy, přičemž Google zdůrazňuje zabezpečení pomocí koncového šifrování. Funkce Continue On dovolí pokračovat na notebooku přesně tam, kde uživatel skončil na telefonu.
Aplikace Files zase zobrazí soubory a fotografie uložené v telefonu bez nutnosti ručního přeposílání. Pomocí Cast My Apps lze aplikace z telefonu streamovat do samostatného okna na počítači a přímo je tam ovládat. Hodit se to může například při opisování jednorázového kódu ze zprávy nebo při práci s aplikací, která nemá desktopovou verzi.
OLED displeje, 45 TOPS a až 14 hodin na baterii
Jednotlivé modely se budou lišit, Google ale stanovuje poměrně vysokou laťku. Výrobci používají samé prémiové materiály, mezi kterými nechybí hliník, hořčíkové slitiny nebo uhlíková vlákna. Počítá se s dotykovými displeji s rozlišením až 2,8K a technologií OLED, skleněnými haptickými touchpady a podsvícenými klávesnicemi. Uvnitř Googlebooků budou tepat procesory Intel a Qualcomm doplněné o NPU s výkonem přes 45 TOPS pro lokální zpracování úloh umělé inteligence. Výdrž má podle Googlu dosahovat až 14 hodin.
Gemini je přímo součástí pracovního prostředí
Umělá inteligence samozřejmě tvoří jednu z hlavních částí celé platformy. Funkce Magic Pointer zpřístupní Gemini nad obsahem, který je právě na obrazovce. Uživatel tak může například požádat o překlad textu nebo uspořádání kalendáře, aniž by musel přecházet do samostatné aplikace. Google zároveň uvádí, že Gemini začne obsah zpracovávat až na vyžádání a funkci lze kdykoliv vypnout.
Android aplikace, Photoshop i vývojářský terminál
Googlebook kombinuje plnohodnotný Chrome s podporou rozšíření a aplikace z Obchodu Play. Google uvádí také podporu nativních nástrojů Adobe Photoshop, Lightroom nebo CapCut. Netflix a HBO Max mají podporovat i přehrávání staženého obsahu bez připojení k internetu. Hráči dostanou k nákupu jeden rok služby GeForce NOW. Vývojáře pak může zaujmout integrované prostředí Antigravity určené k tvorbě a testování aplikací nebo plnohodnotný terminál, ve kterém lze používat například Claude Code či Antigravity CLI.
Google věnoval poměrně velkou pozornost také zabezpečení. Googlebook přebírá bezpečnostní architekturu ChromeOS včetně hardwarového kořene důvěry Google Titan a lokální detekce škodlivého softwaru. Součástí je také bezpečnostně certifikovaný hypervizor pKVM úrovně 5, který vytváří izolované linuxové prostředí pro terminál, vývojové nástroje nebo autonomní AI agenty.
Jaká je dostupnost a cena?
Googlebook začíná na 899 dolarech což v přepočtu činí zhruba 19 tisíc korun. K nákupu uživatelé dostanou také 12 měsíců Google AI Pro s 5TB cloudovým úložištěm a nástroji Gemini Advanced. Google přidává také tři měsíce YouTube Premium, Adobe Photoshop a další služby a pro samotný operační systém Googlebook OS slibuje nové funkce a aktualizace po dobu až 10 let.
Předobjednávky jsou dostupné v rámci Google Store, Best Buy a dalších. V USA se první notebooky začnou prodávat 4. října 2026, o den později dorazí také do Kanady, Velké Británie, Irska, Francie, Německa a Austrálie. Českou dostupnost Google zatím neoznámil.
Zdroj: blog.google
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