Hodinky od Vivo, Amazfit i Hoco: Novinky v obchodech #28

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- OPPO Watch S, WowME a Giewont míří do prodeje: Novinky v obchodech #26
- Samsung Galaxy A27 a odolné novinky od Doogee: Novinky v obchodech #27
- Liu Jo, Giewont a KiDS Licensing: Novinky v obchodech #27
- OPPO, Samsung a Nubia v prodeji: Novinky v obchodech #28
Vivo Watch GT2
Vivo uvedlo na trh hodinky WATCH GT 2, které lákají na nižší cenu a také jasný displej. Nechybí mnoho sportovních funkcí a také podporují více systémů pro určení polohy. Mají i NFC.HEUREKAVivo Watch GT2Cena od 2 204 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Amazfit Balance 3
Minulý měsíc jsme se dočkali Balance 3 od Amazfit a nyní jsou již dostupné na českém trhu. Cena se pohybuje kolem devíti tisíc, ale za takovou cenu se nabízí pokročilé monitorování nejen sportovních aktivit a také je zde možnost placení v obchodech.HEUREKAAmazfit Balance 3Cena od 9 198 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Zeblaze Stratos 4 Pro
Tyto hodinky lákají na nižší cenu, ale i tak mají ve výbavě podporu pozičních systémů, přes 170 sportovních režimů a delší výdrž na jedno nabití.HEUREKAZeblaze Stratos 4 ProCena od 1 918 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Hoco Y107
Dnešní nejlevnější hodinky z výběru novinek jsou Hoco Y107. V tomto případě jsou ale určeny pro děti. Podporují LTE, mají i přední kameru a navíc se nabízí rodičovské funkce.HEUREKAHoco Y107Cena od 826 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
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