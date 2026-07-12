Hodinky od Vivo, Amazfit i Hoco: Novinky v obchodech #28

• 12. 7. 2026#Android #Smartphony
Hodinky od Vivo, Amazfit i Hoco: Novinky v obchodech #28

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Vivo Watch GT2

Vivo uvedlo na trh hodinky WATCH GT 2, které lákají na nižší cenu a také jasný displej. Nechybí mnoho sportovních funkcí a také podporují více systémů pro určení polohy. Mají i NFC.

HEUREKAVivo Watch GT2 na Heureka.czVivo Watch GT2Cena od 2 204 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Amazfit Balance 3

Minulý měsíc jsme se dočkali Balance 3 od Amazfit a nyní jsou již dostupné na českém trhu. Cena se pohybuje kolem devíti tisíc, ale za takovou cenu se nabízí pokročilé monitorování nejen sportovních aktivit a také je zde možnost placení v obchodech.

HEUREKAAmazfit Balance 3 na Heureka.czAmazfit Balance 3Cena od 9 198 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Zeblaze Stratos 4 Pro

Tyto hodinky lákají na nižší cenu, ale i tak mají ve výbavě podporu pozičních systémů, přes 170 sportovních režimů a delší výdrž na jedno nabití.

HEUREKAZeblaze Stratos 4 Pro na Heureka.czZeblaze Stratos 4 ProCena od 1 918 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Hoco Y107

Dnešní nejlevnější hodinky z výběru novinek jsou Hoco Y107. V tomto případě jsou ale určeny pro děti. Podporují LTE, mají i přední kameru a navíc se nabízí rodičovské funkce.

HEUREKAHoco Y107 na Heureka.czHoco Y107Cena od 826 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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