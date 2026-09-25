Skládačky jsou mezi telefony raritou, změní to iPhone Duo?

• 25. 9. 2026#Android #Smartphony
Skládačky jsou mezi telefony raritou, změní to iPhone Duo?

iPhone Duo, zdroj: Apple

Skládací telefony jsou nepochybně pořád exotika. Více než sedm let po prvním ohebném Samsungu, který se stal pionýrem segmentu, přichází na trh i pokus od Applu. Skládačky však stále tvoří pouze 1,4 % všech prodaných chytrých telefonů.

Skládačkám dominuje korejský gigant

Sedm let od původní premiéry Galaxy Foldu a kategorie skládacích telefonů se stále nemůže dostat do mainstreamu. Právě naopak. Analytici společnosti Ookla přišli na to, že dnes „skládačky“ tvoří pouze 1,4 % všech prodaných smartphonů. Hlavní bariérou pro masové přijetí je „nečekaně“ stále jejich cena.

Rozdíly mezi jednotlivými trhy jsou ale propastné. Zatímco v sousedním Německu se ohebné telefony drží pod jedním procentem, ve Spojených státech jde o tři procenta, a v Jižní Koreji dokonce o devět procent. Důvod je jednoduchý, jelikož Samsung je zde doma.

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Adopce skládacích telefonů napříč státy, zdroj: Ookla

Právě jihokorejský gigant drží celých 76,2 % celého segmentu skládacích telefonů a osm z deseti nejčastějších ohebných modelů. Právě do této situace na trhu pak nyní vstupuje zbrusu nový iPhone Duo, jenž je prvotním pokusem Applu v této kategorii. Předobjednávky u nás startují 16. října a do prodeje pak telefon zamíří 23. října. Česká cena začíná na 54 990 korunách.

Zajímavé bude nyní sledovat, jak se Applu v tomto segmentu povede. Například společnost Counterpoint Research odhaduje, že si cupertinská společnost ukousne asi 28 % segmentu zcela okamžitě.

Zdroj: ookla.com

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