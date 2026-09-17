iOS 27 čelí virální chybě: Gesta, která spolehlivě zmrazí iPhone

Zdroj: Apple
Žádný software není dokonalý, zejména ve své první verzi. Týká se to i novinky iOS 27. Apple aktuálně již testuje novější verze, ale tato stabilní má jednu chybu, která se stává virální.
Zamrznutí jako vtípek
V iOS 27 se podařilo objevit chybu spojenou s oznamovacím a ovládacím centrem. Vše je založeno na sérii gest a pokud je správně vyvoláte, systém zamrzne. Právě toto se nyní používá jako vtípek, kdy si takto lidi zablokovávají iPhony. K vyvolání zamrznutí systému stačí vykonat následující návod.
- Přejděte na domovskou obrazovku iPhonu se systémem iOS 27.
- Přejeďte prstem z levého horního rohu dolů, jako byste otevírali Oznamovací centrum.
- Téměř okamžitě poté – ještě dříve, než se Oznamovací centrum stihne celé vysunout – stáhněte obrazovku z pravého horního rohu a otevřete Ovládací centrum.
- Zavřete Ovládací centrum (přejetím zpět nahoru).
- Zkontrolujte, zda telefon zamrzl v nefunkčním stavu.
Níže můžete vidět ukázku, ale jakmile dojde k zamrznutí, není zde nějaké speciální gesto pro návrat do stabilního stavu. Je nutné vyvolat vynucený restart. Ten spustíte následujícím způsobem. První zmáčknete tlačítko hlasitosti nahoru, pak dolů a poté podržíte vypínací tlačítko. iPhone se restartuje do funkčního stavu.
Ještě se neví, jestli oprava této chyby bude v iOS 27.2 Beta, která je již nyní k dispozici a trpí stále na stejný neduh.
Zdroj: 9to5mac.com
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