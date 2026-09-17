iOS 27 čelí virální chybě: Gesta, která spolehlivě zmrazí iPhone

• 17. 9. 2026#iOS
iOS 27 čelí virální chybě: Gesta, která spolehlivě zmrazí iPhone

Zdroj: Apple

Žádný software není dokonalý, zejména ve své první verzi. Týká se to i novinky iOS 27. Apple aktuálně již testuje novější verze, ale tato stabilní má jednu chybu, která se stává virální.

Zamrznutí jako vtípek

V iOS 27 se podařilo objevit chybu spojenou s oznamovacím a ovládacím centrem. Vše je založeno na sérii gest a pokud je správně vyvoláte, systém zamrzne. Právě toto se nyní používá jako vtípek, kdy si takto lidi zablokovávají iPhony. K vyvolání zamrznutí systému stačí vykonat následující návod.

  • Přejděte na domovskou obrazovku iPhonu se systémem iOS 27.
  • Přejeďte prstem z levého horního rohu dolů, jako byste otevírali Oznamovací centrum.
  • Téměř okamžitě poté – ještě dříve, než se Oznamovací centrum stihne celé vysunout – stáhněte obrazovku z pravého horního rohu a otevřete Ovládací centrum.
  • Zavřete Ovládací centrum (přejetím zpět nahoru).
  • Zkontrolujte, zda telefon zamrzl v nefunkčním stavu.

Níže můžete vidět ukázku, ale jakmile dojde k zamrznutí, není zde nějaké speciální gesto pro návrat do stabilního stavu. Je nutné vyvolat vynucený restart. Ten spustíte následujícím způsobem. První zmáčknete tlačítko hlasitosti nahoru, pak dolů a poté podržíte vypínací tlačítko. iPhone se restartuje do funkčního stavu.

Ještě se neví, jestli oprava této chyby bude v iOS 27.2 Beta, která je již nyní k dispozici a trpí stále na stejný neduh.

Zdroj: 9to5mac.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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