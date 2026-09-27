Microsoft představuje Surface Pro 12 a Surface Laptop 13 v druhé generaci

• 27. 9. 2026#Ostatní #Windows
Microsoft představuje Surface Pro 12 a Surface Laptop 13 v druhé generaci

Microsoft Surface Pro 12” (2. gen) | Zdroj: Microsoft

Modelová řada Surface od firmy Microsoft se rozrůstá o dva nové přírůstky, které na trh přicházejí ve druhé generaci. Po boku tabletu Surface Pro 12” poznáváme notebook s názvem Surface Laptop 13”. Obě novinky nabídnou nejen dostatek výkonu, ale také prodlouženou výdrž baterie, lepší grafiku a rychlejší zpracování úkolů při využití umělé inteligence.

Nic extra

Nový tablet Surface Pro 12” dostal 12palcový LCD displej typu PixelSense s 2,2K rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Ve vnitřní části konstrukce se nachází čipová sada Snapdragon X2 Plus z dílny Qualcommu, kterou doprovází spousta paměťových variant. Od základní konfigurace 16+256 GB po verzi s 24+512 GB.

Integrovaná baterie dle způsobu používání slibuje 11,5 (přehrávání videí) až 15,5 hodiny (prohlížení webu) provozu, přičemž podporuje 45W nabíjení. Tělo také potěší 10MPx objektivem fotoaparátu a dvěma USB-C porty (USB 3.2), přes které lze připojit dva 4K monitory (DisplayPort 1.4a).

Za pozornost ještě stojí pasivní chlazení, standard Wi-Fi 7, funkce Bluetooth 5.4 a podpora dotykového pera Surface Slim Pen. Kromě stylusu můžeme dokoupit ochranný kryt s klávesnicí. Zařízení v černé, fialové, stříbrné barvě pořídíte v ceně po přepočtu od 24 592 Kč do 31 007 Kč.

Surface Pro 12 2nd 2 Surface Pro 12 2nd 3 Surface Pro 12 2nd 4

Microsoft Surface Pro 12” (2. gen) | Zdroj: Microsoft

Přenosný počítač Surface Laptop 13” si do hliníkového těla vysloužil dotykový PixelSense panel založený na LCD technologii. Ten při 13 palcích dosahuje na Full HD+ rozlišení a 60Hz obnovovací frekvenci. Po vzoru tabletu uvnitř najdeme pasivně chlazený procesor Snapdragon X2 Plus a totožné konfigurace paměti.

Výdrž díky větší baterii atakuje až 22,5 hodiny používání. Dále ve výpisu vyniká nový trackpad s haptickou odezvou, 10MPx kamerka, 3,5mm audio jack, dva USB-C porty (USB 3.2) a jeden USB-A port (USB 3.2). Barevná paleta sice zůstala stejná, ale cenovka se pohybuje v rozpětí od 25 661 Kč do 32 076 Kč.

Úplným závěrem musíme zmínit softwarovou stránku, kde se u obou produktů nachází předinstalovaný Windows 11 Home. Dostupnost na českém trhu a oficiální doporučené ceny budeme znát v pozdější době.

Surface Laptop 13 2 1 Surface Laptop 13 2 2 Surface Laptop 13 2 3

Microsoft Surface Laptop 13” (2. gen) | Zdroj: Microsoft

Zdroje: microsoft.com, microsoft.com, blogs.windows.com, gsmarena.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Chodící robot, chladící powerbanka a Xiaomi auto v Evropě? 🤯 Největší veletrh IFA v Evropě

Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?

Načítání ankety...

Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

reklama
Satechi
nejpripojeni

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim