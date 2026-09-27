Microsoft představuje Surface Pro 12 a Surface Laptop 13 v druhé generaci

Microsoft Surface Pro 12” (2. gen) | Zdroj: Microsoft
Modelová řada Surface od firmy Microsoft se rozrůstá o dva nové přírůstky, které na trh přicházejí ve druhé generaci. Po boku tabletu Surface Pro 12” poznáváme notebook s názvem Surface Laptop 13”. Obě novinky nabídnou nejen dostatek výkonu, ale také prodlouženou výdrž baterie, lepší grafiku a rychlejší zpracování úkolů při využití umělé inteligence.
Nic extra
Nový tablet Surface Pro 12” dostal 12palcový LCD displej typu PixelSense s 2,2K rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Ve vnitřní části konstrukce se nachází čipová sada Snapdragon X2 Plus z dílny Qualcommu, kterou doprovází spousta paměťových variant. Od základní konfigurace 16+256 GB po verzi s 24+512 GB.
Integrovaná baterie dle způsobu používání slibuje 11,5 (přehrávání videí) až 15,5 hodiny (prohlížení webu) provozu, přičemž podporuje 45W nabíjení. Tělo také potěší 10MPx objektivem fotoaparátu a dvěma USB-C porty (USB 3.2), přes které lze připojit dva 4K monitory (DisplayPort 1.4a).
Za pozornost ještě stojí pasivní chlazení, standard Wi-Fi 7, funkce Bluetooth 5.4 a podpora dotykového pera Surface Slim Pen. Kromě stylusu můžeme dokoupit ochranný kryt s klávesnicí. Zařízení v černé, fialové, stříbrné barvě pořídíte v ceně po přepočtu od 24 592 Kč do 31 007 Kč.
Přenosný počítač Surface Laptop 13” si do hliníkového těla vysloužil dotykový PixelSense panel založený na LCD technologii. Ten při 13 palcích dosahuje na Full HD+ rozlišení a 60Hz obnovovací frekvenci. Po vzoru tabletu uvnitř najdeme pasivně chlazený procesor Snapdragon X2 Plus a totožné konfigurace paměti.
Výdrž díky větší baterii atakuje až 22,5 hodiny používání. Dále ve výpisu vyniká nový trackpad s haptickou odezvou, 10MPx kamerka, 3,5mm audio jack, dva USB-C porty (USB 3.2) a jeden USB-A port (USB 3.2). Barevná paleta sice zůstala stejná, ale cenovka se pohybuje v rozpětí od 25 661 Kč do 32 076 Kč.
Úplným závěrem musíme zmínit softwarovou stránku, kde se u obou produktů nachází předinstalovaný Windows 11 Home. Dostupnost na českém trhu a oficiální doporučené ceny budeme znát v pozdější době.
Zdroje: microsoft.com, microsoft.com, blogs.windows.com, gsmarena.com
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