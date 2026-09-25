Apple pracuje na náramku bez displeje, míří na Whoop

Apple Watch Series 11; zdroj: Dotekománie
Apple Watch by v blízké budoucnosti už nemusely být jedinou nositelnou elektronikou pocházející z Cupertina. Dle insidera Marka Gurmana totiž Apple pracuje na fitness náramku bez displeje, který by mohl zaútočit třeba na populární Whoop.
Apple a náramek bez displeje?
Agentura Bloomberg nedávno skrze renomovaného Apple insidera Marka Gurmana přišla se zajímavou informací. Apple má údajně pracovat na kompletně novém nositelném zařízení, které by mohlo stát v nabídce hned vedle populárních chytrých hodinek Watch. Jednat by se mělo o zdravotní a fitness náramek bez obrazovky.
Popis zařízení je zatím střídmý. Hovoří se o tenkém látkovém pásku s výpočetním modulem a řadou senzorů. V této kategorii se ale můžeme dívat například po Fitbitu Air či Whoopu, na nějž by se svým produktem Apple pravděpodobně cílil.
Podle Gurmana je však nyní společnost ve fázi, kdy teprve přemýšlí, zda má smysl zařízení vůbec dotáhnout a následně poslat na trh. Prototypy tedy už existují, a pokud by se poštěstilo, do prodeje by se zařízení mohlo dostat nejdříve v roce 2028. Sám bych s náramkem zatím vůbec nepočítal. Fáze, ve které se projekt nachází, je místem, kde už také řada nápadů tiše skončila. Bylo by však rozhodně zajímavé sledovat, jak se bude Applu v tomto nejednoduchém segmentu dařit.
Zdroje: theverge.com, cnet.com, bloomberg.com
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