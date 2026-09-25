Apple pracuje na náramku bez displeje, míří na Whoop

• 25. 9. 2026#iOS #Příslušenství
Apple pracuje na náramku bez displeje, míří na Whoop

Apple Watch Series 11; zdroj: Dotekománie

Apple Watch by v blízké budoucnosti už nemusely být jedinou nositelnou elektronikou pocházející z Cupertina. Dle insidera Marka Gurmana totiž Apple pracuje na fitness náramku bez displeje, který by mohl zaútočit třeba na populární Whoop.

Apple a náramek bez displeje?

Agentura Bloomberg nedávno skrze renomovaného Apple insidera Marka Gurmana přišla se zajímavou informací. Apple má údajně pracovat na kompletně novém nositelném zařízení, které by mohlo stát v nabídce hned vedle populárních chytrých hodinek Watch. Jednat by se mělo o zdravotní a fitness náramek bez obrazovky.

Popis zařízení je zatím střídmý. Hovoří se o tenkém látkovém pásku s výpočetním modulem a řadou senzorů. V této kategorii se ale můžeme dívat například po Fitbitu Air či Whoopu, na nějž by se svým produktem Apple pravděpodobně cílil.

apple watch whoop

Apple Watch a Whoop, zdroj: CNET

Podle Gurmana je však nyní společnost ve fázi, kdy teprve přemýšlí, zda má smysl zařízení vůbec dotáhnout a následně poslat na trh. Prototypy tedy už existují, a pokud by se poštěstilo, do prodeje by se zařízení mohlo dostat nejdříve v roce 2028. Sám bych s náramkem zatím vůbec nepočítal. Fáze, ve které se projekt nachází, je místem, kde už také řada nápadů tiše skončila. Bylo by však rozhodně zajímavé sledovat, jak se bude Applu v tomto nejednoduchém segmentu dařit.

Zdroje: theverge.com, cnet.com, bloomberg.com

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