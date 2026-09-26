Nové Beats 360 přichází s výměnnými náušníky, ANC a výdrží až 32 hodin

Zdroj: Phone Arena
Apple představil nová sluchátka Beats 360, která se od předchozích modelů liší hlavně možnostmi úprav vzhledu. Uživatelé mohou měnit polstrování náušníků i hlavového mostu, což je podobná vlastnost, jakou nabízejí i AirPods Max. Kombinovat bude také možné různé barevné varianty podle nálady nebo stylu.
Apple představil nové Beats 360
Sluchátka přitom nemají stavět pouze na designu. Nabídnou aktivní potlačení hluku, režim propustnosti, personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým sledováním pohybu hlavy a adaptivní ekvalizér Adaptive EQ. K dispozici bude vlastní dynamický měnič se dvěma magnety a vlastní zesilovač s vysokým dynamickým rozsahem.
Sluchátka slibují až 32 hodin výdrže na jedno nabití, a to i při zapnutém aktivním potlačení hluku. Nechybí rychlé nabíjení Fast Fuel, USB-C ani Bluetooth 5.3. Sluchátka mají devět mikrofonů a odolnost IPX4. Nový model nabízí až 1,75× účinnější celkové potlačení hluku než Beats Studio Pro.
K dispozici budou také funkce pro zařízení Apple, jako je automatické přepínání, sdílení zvuku, Find My nebo Hey Siri. Podporované jsou ale i funkce pro Android včetně Fast Pair a Find Hub.
Výměnné sady obsahují polstrování pro náušníky i hlavový most. Varianta UltraPlush bude dostupná v černé a odstínu Cloud, zatímco Performance Knit nabídne černou, Cloud, růžovou, Sky, Volt a Navy. Beats 360 se v USA prodávají za 349,99 dolaru což v přepočtu činí zhruba 7,5 tisíc korun. Samostatná sada náhradního polstrování by pak měla vyjít na 49,99 dolaru, tedy něco málo přes tisícovku.
Zdroj: phonearena.com
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