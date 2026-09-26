GrapheneOS poběží na Motorole Signature 27 i dalších

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nejpřísnější mobilní operační systém z hlediska soukromí a uživatelské bezpečnosti, Graphene OS, byl roky dostupný pouze pro telefony Google Pixel. To se však nyní mění. Jako první další telefon dostává podporu Motorola Signature 27 a další modely této značky mají následovat.
Proč právě Motorola?
Spolupráce mezi společností Motorola a týmem stojícím za operačním systémem GrapheneOS byla oběma stranami oznámena již na letošním veletrhu MWC. O tom, který chytrý telefon od Motoroly by však mohl jako první systém podporovat a odkdy, jsme se tehdy však nedozvěděli.
Na sociální síti X nyní vývojáři oznámili, že se prvním podporovaným telefonem mimo Pixely od Googlu stane Motorola Signature 27. Na první pohled se volba může zdát jako náhodná. Opak je ale pravdou. GrapheneOS má totiž velmi dlouhý seznam hardwarových požadavků (hardwarové značkování paměti, secure element a dlouhodobou softwarovou podporu), které doposud splňovaly právě pouze telefony Pixel. Nová „vlajka“ Signature 27 však vše dodržuje, a to včetně sedmi let aktualizací.
Otázkou zůstává, zda půjde telefon koupit s rovnou předinstalovaným systémem. Pravděpodobněji se však nyní jeví ruční instalace. Zajímavostí je pak rovněž fakt, že podpora GrapheneOS zatím nebyla potvrzena u nové řady Pixel 11. Té totiž chybí právě hardwarové značkování paměti (MTE), na němž měl Google dle vývojářů GrapheneOS schválně ušetřit. Uživatelé se starostí o svoje soukromí tak možná brzy začnou nakupovat právě u Motoroly.
Zdroj: phonearena.com
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