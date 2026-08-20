Podcast: Konec falešných fotek a AI textů? Apple i Claude nasazují vodoznaky PODCAST

• 20. 8. 2026#AI #Smartphony
Podcast: Konec falešných fotek a AI textů? Apple i Claude nasazují vodoznaky

V novém díle se podíváme na čerstvě představenou řadu Google Pixel 11 – probereme nové fotoaparáty, ceny i překvapivé změny v hardwaru. Prozkoumáme také fascinující „Robot Phone“ od Honoru s plně otočným integrovaným gimbalem a zaměříme se na zásadní novinky v boji proti digitálním podvrhům: od ověřování pravosti fotek v iOS přes Apple Reference Image až po skryté vodoznaky v textech od Anthropicu (Claude).

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

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Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

Šílený Honor s gimbalem! 📸 Apple a Google bojují proti AI fake fotkám

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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