Nová éra YouTube: Personalizované feedy, AI dabing a nástroje pro tvůrce

Zdroj: Youtube4
Youtube postupně prochází změnami, přidávají se funkce a další možnosti. V tomto týdnu jsme se dočkali představení mnoha novinek, které se týkají běžných uživatelů i samotných tvůrců.
I dabing v reálném čase
V první řade zde máme Ask Music, což je upravená verze Ask Youtube. Nabízí se asistent jako průvodce a vylepšené hledání, které se soustřeďuje čistě na katalog hudby na platformě a také podcasty. Právě těch se týká i funkce „your podcast lineup“, což je personalizovaný průvodce, který má napomoci i s objevováním a rekapitulací.
Více ale potěší možnost vytvoření si feedu na hlavní obrazovce dle svého gusta pomocí AI a příkazu. Můžete si tak udělat seznam videí na dané téma čistě a jen pro sebe. Možná se jedná o budoucnost podobných služeb, kdy už nebude nutné si hlídat, na co klikáte nebo co sledujete, aby to neupravilo váš algoritmus doporučení.
Novinky se týkají i možnosti nakupování a využití Ask Youtube, kde můžete vést konverzaci kolem daného produktu. Reagovat na videa jde mnohými způsoby a nově se budete moci u dlouhých videí zapojit do živé reakce, což se dá popsat jako skupinový videohovor reagující na konkrétní video. Youtube tak spojuje standardní delší videa a videokonferenci v „komentářích“. Aby toho nebylo málo, i na Youtube přichází živé souboje, tedy streamování dvou osob v rámci jednoho obsahu s patřičnými funkcemi pro rozhodnutí, kdo vyhrál.
Už nyní někteří tvůrci používají dabing pomocí AI pro svá videa, jenže funkce není dostupná každému. Youtube i tak posouvá možnosti a od příštího roku se nabídne dabování v reálném čase pro živé streamy. Předpokládáme, že dostupnost bude značně omezená, a to nejen jazykově, ale také na vybrané tvůrce.
Mezi další vylepšení patří i Short Series, tedy vytváření seriálu z jednotlivých vertikálních videí, díky čemuž běžný divák nebude muset hledat další část. Jednoduše se přehraje jako pokračování.
Pro tvůrce
Vylepšení se nabízí i samotným tvůrcům, kteří mají k dispozici funkce pro zpětnou vazbu od Ask Studio, tedy dalšího AI. Může tak poskytnout vhled do obsahu a případně nabízet doporučení. V dohledné době dojde ke spuštění i možnosti A/B testování videí, takže tvůrce může zveřejnit dvě videa, každé s jiným střihem, a pak zjistit, kterému se dařilo lépe.
Jedna funkce vypadá nenápadně, ale možná bude mít velký dopad. Již nyní se testuje možnost moderování pomocí AI. Nejde ale o nic předvytvořeného. AI moderování se učí z toho, co provádí tvůrce, tedy co schvaluje a za jakých podmínek. Následně bude vykonávat stejnou činnost.
Zdroje: blog.youtube, blog.youtube, blog.youtube, blog.youtube, 9to5google.com
Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
Komentáře
Michal Krajči24. 9. 2026, 18:20
Ten AI dabing je riadny otras…. je to ako reklama na Temu. Hrôza
Přemysl Vaculík24. 9. 2026, 18:25
Už jste slyšel při živém streamu? Nebo myslíte ten běžný u standardních videí?
Michal Krajči24. 9. 2026, 18:31
Štandardné video, nie živý stream. Na streame mi to zatiaľ neponúklo
Přemysl Vaculík24. 9. 2026, 19:09
Asi mi to nebude vadit u videí v jiném jazyce než angličtina.