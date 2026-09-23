Claude Opus 5.5 dorovnává Fable 5.1, přitom má být o 40 % levnější než Opus 5

Zdroj: Dotekomanie.cz
Anthropic představil nový model Claude Opus 5.5 a tentokrát není hlavním lákadlem pouze vyšší výkon a lepší schopnosti. Společnost říká, že se nový model v řadě úloh dostává na úroveň podstatně dražšího Claude Fable 5.1, současně s nižší potřebou výpočetního výkonu a také nižší cenou. Opus 5.5 je zároveň prvním modelem nové generace Claude 5.5.
Claude Opus 5.5 nabízí výkon Fable za výrazně nižší cenu
Anthropic uvádí, že Opus 5.5 překonává předchozí Opus 5 prakticky ve všech důležitých oblastech. Největší posun se odehrává v programování, práci AI agentů, ovládání počítače a komplexní práci s informacemi. V interních benchmarcích se nový model dokonce ve většině případů vyrovnává Fable 5.1, který dosud představoval to nejlepší z dílny Anthropicu.
To, čím se tyto dva modely zásadně odlišují, je cena. Jeden milion vstupních tokenů vyjde v případě Opusu 5.5 na 4 dolary a milion výstupních tokenů na 20 dolarů. Fable 5.1 vyjde při stejném počtu tokenů na 10, respektive 50 dolarů. Oproti předchozímu Opusu 5 klesá samotná cena tokenů o 20 %. Výčet výhod tímto ale nekončí. Typická úloha má při využití Opusu 5.5 stát přibližně o 40 % méně než při použití Opusu 5. Nejde tedy jen o nižší cenu tokenů. Nový model má k dokončení stejné práce potřebovat také méně tokenů a je tak ve spotřebě mnohem efektivnější.
Odpovědi generuje o více než 30 % rychleji
Nižší náklady doprovází také vyšší rychlost. Podle Anthropicu dokáže Opus 5.5 generovat výstup o více než 30 % rychleji než Opus 5. To ocení uživatelé především při práci s AI agenty a při programování, kde jeden úkol může znamenat desítky nebo stovky následných kroků. Další optimalizací je také výrazně levnější cache.
Čtení již uloženého kontextu stojí 0,20 dolaru za milion tokenů, což je o 60 % méně než u Opusu 5. Právě cache podle Anthropicu tvoří značnou část nákladů při dlouhodobém používání programovacích a agentních nástrojů.
Anthropic zapracoval také na stylu odpovědí
Změny se netýkají jen výkonu a efektivity ve spotřebě tokenů. Anthropic reagoval také na kritiku Opusu 5 ze strany uživatelů. Podle kritiky měl sklony k příliš dlouhým a komplikovaným odpovědím. Opus 5.5 má podle společnosti komunikovat přirozeněji, důležité informace uvádět dříve a lépe dodržovat uživatelem zadaný styl nebo pravidla. Kontextové okno zůstává stále na 1 milionu tokenů a maximální výstup čítá 128 tisíc tokenů. To umožňuje modelu pracovat s rozsáhlým zdrojovým kódem, dokumentací nebo dlouhodobými agentními úlohami bez nutnosti neustále odstraňovat starší kontext.
Výkon jde ruku v ruce s přísnější bezpečností
Anthropic s uvedením Opusu 5.5 současně nasadil silnější bezpečnostní mechanismy. Externí testování před vydáním prováděly například organizace METR a Frontier Design a firma tvrdí, že Opus 5.5 dosáhl zatím nejlepšího výsledku v jejím komplexním testu zaměřeném na sladění chování modelu s nastavenými pravidly.
Zvláštní omezení se týkají oblastí, jako je kybernetická bezpečnost nebo úlohy z oblasti biologie. U rizikových požadavků může systém úlohu přesměrovat na jiný, bezpečnější model. Claude Opus 5.5 je již dostupný v aplikacích Claude, Claude Code a v rámci API přístupu. Dochází také k navýšení pětihodinových limitů uživatelům tarifů Pro, Max a Team. Vedle Opusu 5.5 by měly v nadcházejících týdnech dorazit také modely nižší třídy – Sonnet 5.5 a Haiku 5.5.
Zdroj: zdnet.com
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