Anthropic zpřístupnil Claude Fable 5 třídy Mythos. Jde o nejvýkonnější veřejně dostupný model

Zdroj: Wired
Anthropic představil nový model Claude Fable 5, který označuje jako svůj první veřejně dostupný model třídy Mythos. Právě řada Mythos se dosud objevovala pouze v omezeném režimu pro vybrané partnery a bezpečnostní organizace.
Anthropic představil nový výkonný model Fable 5
Anthropic tvrdí, že Claude Fable 5 překonává všechny své dosud veřejně vydané modely. Podle interních benchmarků dosahuje špičkových výsledků v programování, práci se znalostmi, analýze obrazu i vědeckém výzkumu. Firma zároveň uvádí, že jeho náskok roste s délkou a složitostí úkolu.
Právě kvůli mimořádným schopnostem nasadil Anthropic zároveň dodatečné ochrany. U některých citlivých témat, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti, systém automaticky přesměruje dotaz na méně výkonný model Claude Opus 4.8. Podle společnosti se tato omezení aktivují v méně než 5 % případů. Anthropic zároveň přiznává, že mohou občas zablokovat i legitimní požadavky, ale firma považuje opatrnější přístup za nutný.
Claude Mythos 5 zůstává neveřejný
Vedle modelu Fable 5 firma představila také Claude Mythos 5. Ten nabízí podobné schopnosti, ale bez většiny ochranných mechanismů. Přístup k němu má pouze omezený počet organizací zaměřených na kybernetickou bezpečnost a provoz kritické infrastruktury.
Oba nové modely jsou přitom výrazně levnější než dřívější Claude Mythos Preview. Anthropic stanovil cenu na 10 dolarů za milion vstupních tokenů a 50 dolarů za milion výstupních tokenů.
Dostupnost bude zatím omezená
Claude Fable 5 je dostupný pro uživatele tarifů Pro, Max, Team a některých podnikových plánů bez příplatku. Toto období však potrvá pouze do 22. června. Od 23. června bude používání modelu vyžadovat kredity podle skutečné spotřeby. Anthropic očekává velmi vysoký zájem a chce tímto způsobem regulovat zatížení infrastruktury. Jakmile bude k dispozici dostatečná kapacita, plánuje firma vrátit Claude Fable 5 zpět jako standardní součást předplatného.
Anthropic zároveň zdůrazňuje, že nové modely dokážou pracovat autonomně po delší dobu než předchozí generace Claude. To by mělo přinést lepší výsledky zejména při programování, dlouhých analytických úlohách a práci s rozsáhlým kontextem.
Zdroj: 9to5mac.com
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