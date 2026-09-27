Hodinky Amazfit, Garmin a další: Novinky v obchodech #39

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Chytré hodinky Garmin, Huawei i Redmi v prodeji: Novinky v obchodech #37
- Nové iPhony, Fairphone 6+ a řada Redmi Note 17: Novinky v obchodech #38
- Apple Watch Series 12, Ultra 4 a další novinky: Novinky v obchodech #38
- Redmi Note 17 5G a iPhone 18 Pro (Max) míří do prodeje: Novinky v obchodech #39
Amazfit Balance Ultra
Na českém trhu se postupně více dostávají Amazfit Balance Ultra do obchodů. Jedná se o dražší model hodinek, ale má nadstandardní výbavu a také se nabízí placení v obchodech.HEUREKAAmazfit Balance UltraCena od 17 699 Kč
Garmin fenix 9
Podobná situace je i u Garmin fenix 9, tedy prémiových hodinkách. Verzí je skutečně mnoho a chvíli trvá, než se do obchodů dostanou všechny. V tomto případě jde o titanovou variantu s AMOLED displejem ve 43mm verzi.HEUREKAGarmin fenixÂ® 9...Cena od 25 990 Kč
Kospet M4
Hodinky Kospet M4 jsou spíše cenově dostupnější a cílí na ty, co chtějí viditelnější design. Velký AMOLED displej a nerezová ocel mohou nalákat mnoho zákazníků. K dispozici je i dvoupásmové určování polohy.HEUREKAKospet M4Cena od 3 499 Kč
Garett Next AI 4G
Hodinky Garett Next AI 4G spíše můžeme zařadit mezi menší mobily, jelikož se nabízí podpora pro mobilní sítě. Nechybí GPS a dokonce se firma chlubí integrací AI. Mají ale i rodičovské funkce, takže se jedná o hodinky pro děti, ale v balení, které nevypadá jako pro nejmenší.HEUREKAGarett Next AI 4GCena od 2 754 Kč
Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
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