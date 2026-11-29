Xiaomi Watch S5 41mm; zdroj: Dotekománie
I v uplynulých sedmi dnech se ve světě technologií udála spousta zásadních věcí. Pokud jste nestíhali sledovat dění den po dni, připravili jsme pro vás přehledný výběr toho nejdůležitějšího.
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Laser proti mořským vším, AI model pro čich a triko hlídající únavu: Technologické kraťasy #47
Každý týden přinášíme v technologických kraťasech novinky ze světa výzkumu, vývoje a inovací, které jednou změní svět. Sledujeme dění ve světě umělé inteligence, čipů, robotiky, kvantových počítačů i vesmíru. Každou zprávu shrnujeme v pár větách.
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Xiaomi přináší hodinky s Google Pay a jejich systémem HyperOS, nové Xiaomi Watch S5 41 jdou do prodeje
Xiaomi na náš trh uvádí nový kousek příslušenství na vaši ruku. Jedná se o zmenšený model Xiaomi Watch S5, který je nyní dostupný v 41mm verzi a má pár funkcí navíc. Zaujme především podporou Google Wallet na systému HyperOS. Jaká je tato novinka na dotek? [Přečíst celý článek ➔]
FSD v15 přináší Reality View a má 25krát lépe zvládat kritické situace
Velký skok, nebo pouze další velký slib? Tesla uvedla novou verzi FSD v15, kterou označuje za zásadní předělání celého systému. Nový systém má být až 25krát lepší v řešení kritických situací a přináší také kompletně novou vizualizaci na obrazovce vozu. [Přečíst celý článek ➔]
Android Fast Switch: Google připravuje rychlé střídání eSIM mezi telefony
Dá se říci, že nikdy jsme nemohli využít kompletní potenciál klasických fyzických SIM karet. Například se nikdy nepoužívala možnost kvalifikovaného elektronického podpisu nebo dokonce vlastní miniaturní webový server SCWS. Těmto SIM kartám ale odzvonilo a postupně přichází do všech zařízení eSIM a brzy snad i iSIM. Výrobci a operátoři postupně zavádějí zajímavé funkce s eSIM. Apple například s iOS 27 přinesl funkci Handoff pro sdílení jednoho telefonního čísla mezi dvěma zařízeními. Google pracuje na něčem podobném. [Přečíst celý článek ➔]
Google zvedá laťku pro aplikace: Vývojáři budou muset optimalizovat pro ohebné mobily
Když byl vydán iPhone Duo, byl zde problém s neodladěnými aplikacemi, které nevyužívaly celou plochu vnitřního displeje. Rychle se to ale měnilo, jelikož vývojáři minimálně roztáhli aplikace, aby nevznikaly černé pruhy po stranách aplikací. Někteří šli dál a vytvořili upravené rozhraní právě pro ohebný iPhone. Na Androidu do dnešního dne nikdo ani nenutil vývojáře, aby řešili právě zobrazení aplikací na mobilech s ohebnými displeji. [Přečíst celý článek ➔]
Německo by mohlo převzít TikTok v Evropě. Investoři jsou údajně připraveni zaplatit až 25 miliard eur
Evropa se podle dostupných informací po vzoru USA snaží snížit vliv čínské společnosti ByteDance. Německo společně s Rakouskem chtějí prosadit plán, který by mohl výrazně změnit strukturu vlastnictví TikToku v Evropě. Podle německého ministra kultury a médií Wolframa Weimera se již podařilo najít investory ochotné „nalít“ do převzetí evropského působení sociální sítě až 25 miliard eur. [Přečíst celý článek ➔]
Sjednocování ekosystému Googlu: Asistent ustupuje Gemini a Nest se integruje do Home
Když firma vsadí své prostředky na jednu službu, kterou se snaží dostat do každého zařízení i softwaru, je pak přechod na zcela novou verzi poměrně komplikovaný a časově náročný. Jde to vidět u původního Google Asistenta. Přechod na modernější Gemini trval měsíce a na mobilech došlo k přepnutí teprve nedávno. Asistent je ale stále aktivní na chytrých zařízeních, například reproduktorech. Konec se ale blíží. [Přečíst celý článek ➔]
OpenAI údajně připravuje vlastní smartphone. S výrobou má pomoci společnost stojící za iPhony
Podle čínského deníku Securities Times získala společnost FIH Mobile, dceřiná firma Foxconnu, zakázku na výrobu připravovaného telefonu od OpenAI. Do projektu se mají zapojit také další dodavatelé Applu, například Luxshare Precision, Lingyi iTech nebo AAC Technologies, kteří by měli zajišťovat dodání jednotlivých komponent. [Přečíst celý článek ➔]
Podcast: Jsou české tarify fakt předražené, nebo platíme méně než Evropa?
Jsou české mobilní tarify opravdu tak drahé, jak se traduje? Prozkoumali jsme velký test AI agentů, kteří srovnali ceníky 23 evropských zemí, a výsledky přinášejí překvapivé rozuzlení. Kromě toho probíráme plánovanou expanzi čínské automobilky BYD v Česku, megawattové nabíjecí stanice i novou generaci baterií Blade. Na závěr se podíváme na nejnovější funkce od Googlu – od Ask Maps v češtině až po novou rodinu AI modelů Gemini 4. [Přečíst celý článek ➔]
Huawei oznamuje nejtenčí a nejlehčí hodinky Watch Air
Společnost Huawei dotahuje příchod očekávaných hodinek s názvem Watch Air, které budou patřit mezi nejlehčí a zároveň nejtenčí zástupce v nabídce. Čínský gigant v podstatě potvrdil spekulace z předchozích dnů, přičemž je nyní rozšířil o zbývající klíčové informace. Vedle použitých kvalitních materiálů se objevuje nadstandardní displej, slušná výdrž baterie a všechny potřebné funkce. [Přečíst celý článek ➔]
Huawei MateBook Fold S kombinuje ohebný displej, aktivní chlazení a netradiční sekundární panel
Sem tam se nějaká společnost pokusí přinést poměrně tradiční zařízení s jednou vychytávkou. Moc často neriskují, že by zakomponovaly mnoho změn najednou, ale evidentně se toho nebojí Huawei se svou novinkou Huawei MateBook Fold S. [Přečíst celý článek ➔]
Režim AI ve vyhledávání Google nahlédne do Peněženky i Disku
Umělá inteligence od Googlu nyní nahlédne i do vašich financí. Režim AI se nově mimo Gmailu, Fotek a Kalendáře dokáže napojit i na aplikaci Peněženka. V náseldujících týdnech se dočkáme propojení i s Diskem a aplikací Gemini. [Přečíst celý článek ➔]
Chytrý prsten Interface Ring přináší fyzické tlačítko, záznamník i hlubokou integraci AI
Výrobci se snaží nabídnout nejrůznější zařízení pro lepší digitální život. Chytré hodinky, prsten i sluchátka jsou celkem běžné, ale jedna společnost se snaží posunout právě kategorii chytrých prstenů na novou úroveň. Natura vytvořila prsten Interface Ring, který se rozhodně liší od všech ostatních. [Přečíst celý článek ➔]
iOS 27.3 přinese nové funkce pro celkem šest aplikací. Změny čekají Safari, Hudbu i Zdraví
Přípravy na aktualizace iOS 27.3 jsou v plném proudu a jak se zdá, přinese poměrně slušnou porci novinek. Vedle vylepšení umělé inteligence se můžeme těšit na nové funkce prohlížeči Safari a aplikacích Apple Music, Zdraví, Apple TV, Fitness+ a Freeform. Některé funkce by měly poměrně zásadním způsobem ovlivnit to, jak dotčené aplikace používáme. [Přečíst celý článek ➔]
Předchozí týden: Xiaomi v Česku, konec Microsoft To Do a AI nákupy v ChatGPT: To nej z týdne #47
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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