Zdroj: Dotekomanie.cz
Umělá inteligence od Googlu nyní nahlédne i do vašich financí. Režim AI se nově mimo Gmailu, Fotek a Kalendáře dokáže napojit i na aplikaci Peněženka. V náseldujících týdnech se dočkáme propojení i s Diskem a aplikací Gemini.
Peněženka zatím jen pro čtení
Na svém blogu informoval americký technologický gigant Google o rozšíření funkce Personal Intelligence. Ta do odpovědí vyhledávače v Režimu AI zapojuje vaše data z aplikací Gmail, Kalendář a Fotky. Nyní se však Personal Intelligence rozšiřuje o integraci Peněženky a Disku. V následujících týdnech se pak čeká i propojení s Gemini.
S připojenou Peněženkou vám AI dokáže přímo ve vyhledávači pomoci s plánováním finančních cílů, hledáním úspor nebo využitím cashbacků. Přístup k Peněžence je navíc pouze pro čtení, není se tak třeba bát neoprávněného pohybu s penězi. Z Disku pak může AI čerpat informace přímo z vašich dokumentů a tabulek. Google v tomto případě hovoří například o přípravě pro podání daňového přiznání.
Připojení všech aplikací je samozřejmě dobrovolné a lze ho jednoduše vypnout v nastavení personalizace vyhledávání. Co se týče integrace Gemini, ta má přijít v následujících týdnech a umožnila by plynule přenášet konverzace přímo mezi Režimem AI ve vyhledávači a aplikací Gemini.
Zdroj: blog.google
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