Jsou české mobilní tarify opravdu tak drahé, jak se traduje? Prozkoumali jsme velký test AI agentů, kteří srovnali ceníky 23 evropských zemí, a výsledky přinášejí překvapivé rozuzlení. Kromě toho probíráme plánovanou expanzi čínské automobilky BYD v Česku, megawattové nabíjecí stanice i novou generaci baterií Blade. Na závěr se podíváme na nejnovější funkce od Googlu – od Ask Maps v češtině až po novou rodinu AI modelů Gemini 4.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Přemysl Vaculík a Michal Král.
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Předchozí díly
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Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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