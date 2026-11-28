Zdroj: GPT-Images
Ve zkratce:
- Připravovaná aktualizace iOS 27.3 přinese významná vylepšení umělé inteligence a nových funkcí do mnoha nativních aplikací.
- Prohlížeč Safari obdrží svislé panely a pokročilejší integraci Siri AI pro komplexní práci s webovými stránkami.
- Aplikace Zdraví nabídne sekci Dlouhověkost pro sledování biologického věku a personalizované přehledy zdravotních údajů.
Přípravy na aktualizace iOS 27.3 jsou v plném proudu a jak se zdá, přinese poměrně slušnou porci novinek. Vedle vylepšení umělé inteligence se můžeme těšit na nové funkce prohlížeči Safari a aplikacích Apple Music, Zdraví, Apple TV, Fitness+ a Freeform. Některé funkce by měly poměrně zásadním způsobem ovlivnit to, jak dotčené aplikace používáme.
Safari získá svislé panely a Apple Music nové karaoke
Jednou z nejvýraznějších změn by měl projít prohlížeč Safari, který nabídne svislé uspořádání otevřených panelů a adaptivní tmavý režim. Siri AI by měla získat lepší možnosti použití mimo jiné bude moci provádět více úkonů přímo v prohlížeči a pracovat s obsahem celých webových stránek, nikoliv pouze s právě viditelnou částí. Apple připravuje rovněž nastavení Global Privacy Control, které má do budoucna pomoci omezit obtěžující okna pro souhlas s cookies.
Apple Music dostane funkci Selfie Sing, která umožní natáčet krátká videa při zpívání oblíbených skladeb. Uživatelům přitom pomohou texty písní zobrazované přímo na displeji. Novinkou je také přepracované zobrazení textů v režimu na šířku, kde se grafika alba plynule propojí s textem skladby.
Výrazných změn se dočká i aplikace Zdraví. Na iPhonech podporujících Apple Intelligence nabídne novou záložku přehledů – Insights s personalizovanými přehledy zdravotních údajů. Přibude také sekce Longevity – Dlouhověkost pro sledování biologického věku, vzdělávací videa, hodnocení pohybu nebo možnost objednávat laboratorní vyšetření s automatickým přenosem výsledků do aplikace.
Apple TV přidá krátká videa, Fitness+ nové tréninky
Aplikace Apple TV získá funkci Clips – Klipy, která nabídne krátké ukázky filmů a seriálů v podobě videí na výšku po vzoru TikTok videí. Přibudou také videopodcasty s možností synchronizace přehrávání s aplikací Apple Podcasts. Obě novinky mají fungovat i bez nutnosti mít aktivní předplatné na Apple TV.
Apple Fitness+ rozšiřuje nabídku o program Gym Strength zaměřený na silový trénink. Uživatelé si budou moci sestavit vlastní tréninkový plán podle dostupného vybavení, časových možností a osobních preferencí.
Celkový výčet novinek pak uzavírá aplikace Freeform, která získá další možnosti formátování textu, přednastavené barvy pozadí a generování vlastních tvarů pomocí Apple Intelligence. Na iPadu navíc předplatitelé tarifu Apple Creator Studio budou moci upravovat obrázky přímo v Pixelmatoru Pro, přičemž se změny zpětně synchronizují do Freeform.
iOS 27.3 je aktualizací, která jak se zdá přinese přinese opravdu velkou dávku novinek. Je však třeba počítat s tím, že některé funkce budou vyžadovat zařízení podporující Apple Intelligence a dostupnost se může také lišit podle regionu. Jak již dobře známe, funkce spojené s Apple Intelligence jsou pro evropský reegion z velké části prozatím nedostupné.
Zdroj: 9to5mac.com
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