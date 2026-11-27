Zdroj: Huawei
Sem tam se nějaká společnost pokusí přinést poměrně tradiční zařízení s jednou vychytávkou. Moc často neriskují, že by zakomponovaly mnoho změn najednou, ale evidentně se toho nebojí Huawei se svou novinkou Huawei MateBook Fold S.
Dva displeje a větrák k tomu
Už na první pohled je jasné, že nejde o běžný tablet. Sekundární displej na zadní straně vypadá jako mobil, který se rozhodli přilepit jako bonus. Má 3,5palcovou úhlopříčku a je schopný zobrazovat běžné aplikace, takže není jen pro widgety nebo jako hledáček při focení. Mimochodem, Huawei MateBook Fold S je gigantický tablet s úhlopříčkou 14,7 palců, ale je vybaven ohebným displejem, takže jde složit. Pakliže se používá jako notebook, nabízí se dva 10,2palcové displeje.
Už takto by se dalo říci, že má více inovací než kdejaká konkurence, ale je toho tady ještě více. Podporuje stylus a kromě toho je vybaven aktivním chlazením, tedy uvnitř se nachází větráček, který je umístěn pod sekundárním displejem. Díky tomu by mělo toto zařízení zvládnout i náročnější aplikace.
Huawei MateBook Fold S má ale i své stinné stránky. Například hmotnost je 639 gramů, takže se pronese. Aktuálně neexistuje verze s podporou mobilních sítí a Huawei nic neuvádí kolem odolnosti. I tak se jedná o hodně netradiční zařízení, kde si výrobce vyzkoušel mnohé. Na trhu nenajdete mnoho tabletů s ohebným displejem, sekundárním panelem a s aktivním chlazením.
Cena ale odpovídá takové kombinaci. Základní model vychází v přepočtu přibližně na 50 200 Kč bez daně a poplatků. Jestli se novinka podívá do Evropy, zatím nevíme.
Specifikace Huawei MateBook Fold S
- displej: vnitřní: 14,7 palců (rozložený) / 10,2 palců (polo složený), ohebný OLED, 3240 x 2160 / 2160 x 1620, jas až 1600 nitů, 10,7 miliard barev; vnější: 3,5 palců, OLED, 980 x 980, jas až 2500 nitů
- procesor: Kirin XE90
- RAM: 16 GB
- úložiště: 256 GB
- Operační systém: HarmonyOS 7.0
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (f/1,8)
- přední: 12 Mpx (RGB)
- 1 Mpx (IR senzor pro rozpoznání obličeje)
- čtečka otisků prstů (podpora rozpoznání obličeje)
- 4 reproduktory (HUAWEI SOUND)
- Konektivita: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 2x USB-C (podpora DisplayPort a 66W PD)
- rozměry a hmotnost: rozložený 326,3 x 221,3 x 6,49 mm, složený 221,3 x 165,4 x 12,98 mm, 639 gramů (bez klávesnice)
- baterie a nabíjení: 46 W, 66W nabíjení
Zdroje: gsmarena.com, item.vmall.com
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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