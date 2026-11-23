Reality View, zdroj: Tesla
Velký skok, nebo pouze další velký slib? Tesla uvedla novou verzi FSD v15, kterou označuje za zásadní předělání celého systému. Nový systém má být až 25krát lepší v řešení kritických situací a přináší také kompletně novou vizualizaci na obrazovce vozu.
Realita nebo GTA VI?
Kompletně nová vizualizace nese název Reality View a místo šedých bloků a zjednodušených aut vykresluje okolí vašeho vozu naprosto realisticky. Kam auto míří, se ukazuje šipkami na displeji a klepnutím na libovolné místo můžete svůj vůz navigovat přímo na něj. Do plánů autonomního řízení tak můžete přímo zasahovat.
Majitele vozů Tesla vizualizace okamžitě nadchla a na sítích ji začali přirovnávat ke hře GTA VI. Na Reality View je ale zajímavé to, že Tesla pro vykreslování žádný herní engine nepoužívá. Nový obraz generuje ta samá neuronová síť, jež auto řídí. Ve výsledku je tak grafika mnohem detailnější než dříve, přičemž zatěžuje počítač vozu ještě méně.
FSD v15 now starting to roll out – upgrading every part of the end-to-end driving network
Safety
25x better handling of safety critical cases
Tesla Reality View
Adds a live visualization of the drive that lets you see & control what FSD is planning to do
Navigation for start… pic.twitter.com/Sfjk4wZecW
— Tesla (@Tesla) November 21, 2026
Dle Tesly by nová verze měla být také 25krát lepší v krizových situacích. Metodiku za tímto číslem však automobilka nezveřejnila. Vůz by si nicméně měl lépe všímat značek, zvířat, výmolů i stojící vody na silnici. Nově má pak také zpomalovat před radary a umožnit zapnout FSD i s nosičem kol.
Ve Spojených státech už aktualizaci dostali první řidiči, zbytek řidičů s kompatibilním vozem by se měl dočkat v rámci tradičního vánočního updatu. U nás je situace mnohem nejistější. Evropské vozy (aktuálně ve dvanácti zemích) totiž jezdí na starší verzi v14 a každou změnu musí předem schválit nizozemský úřad RDW.
Obě strany se navíc ubírají úplně opačným směrem. V USA se snižuje hlídání pozornosti řidiče, v Evropě chce RDW nově ruce na volantu při rychlostech nad 130 km/h. Kdy se tak nová verze dostane k nám, nikdo neví.
Zdroj: electrek.co
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