Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Xiaomi Watch S5 41mm
Do českých obchodů zavítala novinka Xiaomi Watch S5 41mm, která sice nemá Wear OS, ale i tak podporují Google Pay.HEUREKAXiaomi Watch S5 41mmCena od 4 675 Kč
Garmin MARQ Commander Gen 3
Řada MARQ 3 od Garminu obsahuje mnoho modelů, přičemž se jedná o prémiové hodinky. Nyní jsme zaznamenali v obchodech Garmin MARQ Commander Gen 3 010-04549-30, verzi za 75 600 Kč.HEUREKAGarmin MARQ Commander Gen...Cena od 75 600 Kč
Winner WG AirFlexNeo GPS
Cenově dostupnější Winner WG AirFlexNeo GPS mají v základu systém na určování polohy, ale nechybí například AMOLED technologie.HEUREKAWinner WG AirFlexNeo GPSCena od 2 555 Kč
BML ELECTRONICS SeniorWatch
Další hodinky jsou určeny pro seniory a nabízí podporu pro SIM, GPS a mají také SOS tlačítko. Jde vlastně o miniaturní mobil s výdrží dva dny.HEUREKABML ELECTRONICS...Cena od 1 903 Kč
MXM LH116
Dnešní nejlevnější hodinky v některých obchodech nestojí ani sto korun. Tomu odpovídá velmi chudá výbava. I tak se nabízí krokoměr, výpočet kalorií a měřením srdečního tepu.HEUREKAMXM LH116Cena od 89 Kč
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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