Huawei Watch Air | Zdroj: Gizmochina
Trend Air zařízení se vůbec poprvé přesouvá do segmentu chytrých hodinek a prvního zástupce právě teď dokončuje společnost Huawei. Tisková konference proběhne už v úterý 24. listopadu, kdy mimo jiné novinky oficiálně představí také model s názvem Watch Air. Přírůstek na stránkách čínského výrobce odhaluje svoji podobu, která doplňuje chybějící mozaiku informací.
Daleko od všech
Samotné pouzdro ve čtvercovém tvaru osloví rekordní tloušťkou pouze 6,9 mm. To vyplňuje 1,92palcový AMOLED displej s maximálním jasem 3 500 nitů a 1,4mm rámečky dokola. Za ochranou zobrazovacího panelu mimochodem stojí safírové sklíčko. Do celkové hmotnosti 27 gramů se hodně promítá použitý titan při výrobě.
Přestože zatím neznáme přesnou kapacitu bateriového článku, tak z podstatné části bude obsahovat křemík a měl by zvládnout až jeden týden provozu. Co se týče sportovních a zdravotních funkcí, tak hodinky převážnou většinu převezmou od modelu Watch 6 (zdraví) a Watch GT 7 Pro (sport).
Zveřejněné materiály potvrzují existenci tří barevných provedení (černé, stříbrné, zlaté) a řemínků ze silikonu, tkaniny nebo slitiny kovu ve stylu oblíbeného Milanese Loop. Zbytek podrobností včetně prodejních cen a dostupnosti zjistíme již za pár dnů.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, gizmochina.com
Kolik měsíčně platíte operátorovi za svůj mobilní tarif?
Komentáře