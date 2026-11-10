Android zpřísňuje pravidla: Aplikace už nebudou moci hromadně měnit kontakty

Zdroj: Google
Ještě před nějakou dobou měl Android poměrně fádní oprávnění a pod jednou položkou se skrývala celá řada možností, jak upravit data, případně přistupovat k mnoha prostředkům systému. Postupně se to mění a dochází k rozpadu, takže vývojáři musí specificky žádat o oprávnění ke konkrétním věcem. Výhodou je, že má uživatel daleko lepší přehled o tom, co vlastně aplikace chce dělat na jeho zařízení. I díky tomu mohou předejít problémům. Čeká nás jedna podstatnější změna a bude se týkat kontaktů v mobilu.
I s novým formulářem
V tuto chvíli, pakliže si aplikace požádá o přístup k úpravě kontaktů, přidání, mazání a podobně, může dělat zásahy sama o sobě. Na tom by nic nebylo, ale mnohdy je to zbytečně rozsáhlé oprávnění a navíc díky němu mohou dělat hromadné změny. Vzniká tím riziko, že podvodná aplikace nebo napadená škodlivým softwarem může dělat rozsáhlé změny. Například by mohla podvrhnout mnoho kontaktů.
Proto se nyní pracuje na značné změně a dojde hlavně k omezení. Aplikace budou moci upravovat nebo přidávat jen jeden kontakt v daném momentu. Navíc to již nebudou moci dělat skrze svůj vlastní kód. Představte si, že nějaká aplikace bude chtít přidat kontakt do vašeho seznamu. Může vám nabídnout svůj formulář, kde si vše předvyplníte, ale pak vás přesměruje na systémový formulář, kde budete mít dané informace předvyplněné. Až pak můžete potvrdit přidání, případně změnu.
Výše můžete vidět rozpracované rozhraní, jak bude vypadat systémový dialog. Výrobci mobilů si ho budou moci jakkoliv upravit, aby zapadal do jejich nadstavby.
Může vás napadnout, co vlastně s aplikacemi jako jsou správci kontaktů. U nich nepřijdete o funkce, jelikož vývojáři budou muset požádat o nové oprávnění, přičemž budou muset vysvětlit Googlu, proč ho vlastně chtějí a co s ním mají v plánu. Ve výsledku by se tyto změny neměly dotknout uživatelů, jelikož si vše musí zařídit vývojáři aplikací. Novinka začne platit u aplikací cílících na Android 18, takže je nyní ještě dostatek času, aby začali vývojáři pracovat na změnách.
Zdroje: developer.android.com, x.com, androidauthority.com
Zná váš partner/ka PIN nebo heslo k vašemu telefonu?
Komentáře