Huawei Watch Air | Zdroj: Huawei
Společnost Huawei dotahuje příchod očekávaných hodinek s názvem Watch Air, které budou patřit mezi nejlehčí a zároveň nejtenčí zástupce v nabídce. Čínský gigant v podstatě potvrdil spekulace z předchozích dnů, přičemž je nyní rozšířil o zbývající klíčové informace. Vedle použitých kvalitních materiálů se objevuje nadstandardní displej, slušná výdrž baterie a všechny potřebné funkce.
O nic nepřijdete
Titanové pouzdro se pyšní tloušťkou 6,9 mm a bez řemínku hmotnost dosahuje na pouhých 27 gramů. Dle slov výrobce muselo dojít k vývoji zcela nové vnitřní struktury, aby nemusel vynechat žádný prvek.
Přední stranu vyplňuje 1,92palcový LTPO 2.0 AMOLED displej s rozlišením 480 x 408 pixelů. K němu se váže adaptivní 60Hz obnovovací frekvence, maximální jas 3 500 nitů a 1,4mm rámečky po celém obvodu. Jeho ochranu zajišťuje odolné sklo ze safíru.
Křemíko-uhlíková baterie s kapacitou 350 mAh slibuje maximální výdrž 5 dnů a pouhých 10 minut dobíjení prodlouží provoz o jeden celý den. Uživatele bude jistě zajímat přes 110 sportovních režimů nebo sledování zdravotního stavu včetně měření tepové frekvence, okysličení krve, teploty kůže, EKG.
Softwarová stránka je vyřešena platformou HarmonyOS 7.0 a komunikace probíhá přes Bluetooth 6.0. K ovládání slouží otočná korunka či jedno boční tlačítko vpravo. Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit technologii NFC, certifikaci IP6X a sledování polohy přes dvoupásmový GNSS přijímač.
Prodej v Číně startuje v pátek 4. prosince za cenu po přepočtu od 8 345 Kč do 10 014 Kč. U pouzdra jsou na výběr tři barevné možnosti (černá, stříbrná, zlatá) a také různé materiály u řemínků. Mezinárodní dostupnost zjistíme až v následujících týdnech.
Zdroje: consumer.huawei.com, gsmarena.com, gizmochina.com
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