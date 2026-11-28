Zdroj: Natura
Výrobci se snaží nabídnout nejrůznější zařízení pro lepší digitální život. Chytré hodinky, prsten i sluchátka jsou celkem běžné, ale jedna společnost se snaží posunout právě kategorii chytrých prstenů na novou úroveň. Natura vytvořila prsten Interface Ring, který se rozhodně liší od všech ostatních.
Chytrý prsten Interface Ring s tlačítkem a mikrofonem
Interface Ring je unikátní v tom, že nabízí dedikované tlačítko a také mikrofon. Ve své podstatě nabízí hned několik funkcí a pokud vás zajímá, jestli jde použít jako záznamník, tak ano. Dokáže kontinuálně nahrávat po dobu dvou hodin. To ale není jedinou předností. Interface Ring může sloužit jako hlasový vstup pro AI aplikace a agenty, takže můžete takto úkolovat například Claude nebo ChatGPT.
Prsten jako takový vůbec nenaslouchá, pokud není zmáčknuté tlačítko. Navíc je k dispozici i LED, která indikuje poslouchání, tedy zmáčknuté tlačítko nebo nahrávání. K prstenu je také doprovodná aplikace, kde se zobrazují výsledky nebo záznamy.
Interface Ring je rozhodně zajímavý a možná byste si řekli, že to je jediná jeho funkce, ale ve skutečnosti nabízí i další, které jsou běžné u takových prstenů. K dispozici je měření aktivit, srdečního tepu a dále:
- variabilita srdečního tepu (HRV)
- okysličení krve (SpO2)
- teplota pokožky
- sledování spánku (bdění, lehký, hluboký a REM spánek)
- krokoměr
Jako hlavní materiál je zde nerezová ocel a nechybí odolnost vůči vodě a prachu. Na jedno nabití má vydržet při běžném používání 6 až 12 dnů. O konektivitu se zde stará Bluetooth Low Energy.
Aktuálně je Interface Ring na Kickstarter webu, kde již vysbíral potřebnou částku od investorů, aby mohl jít do produkce. Cena je nastavena na 299 dolarů (cca 6 700 Kč), což je částka za samotný prsten. Pak je zde ale ještě předplatné ve výši 9 dolarů měsíčně. Sice není nutné měsíčně platit, ale pak dojde k omezení AI agentních funkcí a dalších.
Zdroj: kickstarter.com
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