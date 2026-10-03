Razr Flex od Motoroly přibližuje první únik

Motorola Razr Flex | Zdroj: Thanhnien
Nabídku skládacích telefonů hodlá v následujícím období podpořit firma Motorola, které unikly podrobnosti týkající se modelu s názvem Razr Flex. Přestože se přírůstek v tuto chvíli zatím ukrývá pod kódovým označením Parker, tak jsou známy téměř všechny klíčové specifikace a také bližší podoba zařízení. Nejen výbavově bude patřit mezi atraktivní zástupce.
Slibná novinka
Jejich první na šířku ohebný telefon má zevnitř získat 6,92palcový OLED displej s rozlišením 2 364 x 1 728 pixelů a 165Hz obnovovací frekvencí v adaptivní podobě. Hlavní výkon dodá čipset Snapdragon 8 Gen 5 od Qualcommu, k němuž se připojí 12GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště bez možnosti rozšíření.
Dvoučlánková baterie o celkové kapacitě 5 000 mAh přinese minimálně 25W bezdrátové nabíjení přes standard Qi2. Dále vnější strana nabídne 4,97palcový OLED panel s rozlišením 1 736 x 1 140 pixelů a dva objektivy fotoaparátu (50 + 50 MPx). Od prvního spuštění by se měl ukázat operační systém Android 17.
Vedle speciálního tlačítka pro vyvolání funkcí umělé inteligence lze v zapínacím tlačítku vyhlížet integrovaný snímač otisků prstů. Pozornosti rozhodně neunikne ani certifikace odolnosti IP49 a jedna 32MPx selfie kamerka z každé strany. Navíc ani další paměťové konfigurace nejsou vyloučeny.
Výrobce má představit dvě barevné verze (béžovou, zelenou) v odstínech barvy Pantone. Nakonec samotný termín uvedení bude údajně směřovat na poslední měsíc tohoto roku.
Zdroje: androidheadlines.com, thanhnien.vn, fonearena.com, gizmochina.com
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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