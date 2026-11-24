Zdroj: Google
Když byl vydán iPhone Duo, byl zde problém s neodladěnými aplikacemi, které nevyužívaly celou plochu vnitřního displeje. Rychle se to ale měnilo, jelikož vývojáři minimálně roztáhli aplikace, aby nevznikaly černé pruhy po stranách aplikací. Někteří šli dál a vytvořili upravené rozhraní právě pro ohebný iPhone. Na Androidu do dnešního dne nikdo ani nenutil vývojáře, aby řešili právě zobrazení aplikací na mobilech s ohebnými displeji.
Nyní povinně pro „skládačky“
Vývojáři mají na Androidu trochu větší volnost, což současně je i mínus, jelikož je nikdo nenutí optimalizovat jejich aplikace pro všechny typy displejů. Google sem tam zavede nějaké podmínky, ale není v tomto ohledu moc přísný. To se lehce mění, jelikož od dubna 2027 bude vyžadovat, aby každá aplikace, co bude vydána nebo aktualizována, měla optimalizaci právě pro skládací displeje.
Pro vývojáře si nachystal tři úrovně podpory skládacích displejů. Ten základní nazvaný jako Tier 3 v podstatě řeší, že aplikace musí využít kompletně celou plochu displeje a nesmí vznikat černé okraje. Dá se říci, že mohou aplikaci jen roztáhnout, případně jen lehce přizpůsobit. Pokud tak neučiní, tak aplikace, které tuto laťku kvality nesplňují, již nebudou moci být na Google Play publikovány ani aktualizovány a mohou mít sníženou viditelnost v obchodě.
Navíc vývojáři budou muset aktualizovat záznam v Obchodě Play, konkrétně tedy přidat tři snímky ze skládacího zařízení. Toto navíc bude standardním požadavkem pro všechny nové aplikace.
Netřeba se obávat, že aplikace nesplňující tyto požadavky začnou mizet z obchodu. Pokud vývojář nevydá novou verzi, aplikace bude stále dostupná. Při aktualizaci bude nutné splnit tento nový požadavek. Další dvě úrovně pak definují i chování aplikací na ohebných mobilech, kontinuitu atd.
Zdroje: developer.android.com, fonearena.com
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