EU si došlápla také na TikTok a obviňuje ho z nedostatečné ochrany dětí. Hrozí mu pořádná pokuta

Zdroj: GPT
V hledáčku evropské komise není jen Google, Facebook, nebo Apple. Došlo také na čínskou sociální síť TitTok, které působí velké kontroverze. Ty se týkají vlivu algoritmu a obsahu nejen na dospělé, ale především na mladistvé. Evropská komise zveřejnila předběžné závěry, podle kterých sociální síť TikTok porušuje pravidla Digital Services Act (DSA). Tvrdí, že platforma dostatečně nechrání soukromí nezletilých uživatelů a jejich účty jsou příliš snadno dostupné cizím lidem.
EU si posvítila i na TikTok a hrozí mu nemalá pokuta
Zatím nejde o konečné rozhodnutí. TikTok se může k obviněním vyjádřit, pokud ale komise své závěry potvrdí, hrozí společnosti pokuta až 6 % celosvětového ročního obratu. Podle EU mohli uživatelé ve věku 13 až 15 let poměrně snadno změnit svůj účet z neveřejného na veřejný. Profily mladistvých ve věku 16 a 17 let pak byly podle zjištění běžně viditelné i lidem, kteří neměli účet na TikToku. Z šetření vyplývá, že takové nastavení zvyšuje riziko kyberšikany, nevyžádaného kontaktu i predátorského chování.
„Obsah dětí by nikdy neměl být viditelný cizím lidem,“ uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Regnier. Podle něj DSA neposuzuje pouze existenci bezpečnostních funkcí, ale především to, zda skutečně fungují. TikTok uvedl, že ochrana nezletilých je pro společnost prioritou. Firma připomíná, že účty uživatelů mladších 18 let jsou standardně nastavené jako soukromé a že pro mladší teenagery není dostupné zasílání přímých zpráv. Podle společnosti obsahují účty mladistvých více než 50 bezpečnostních a soukromých nastavení, zároveň ale nesouhlasí s tím jak právní výklad interpretuje evropská komise.
Vyšetřování TikToku započalo již v roce 2024 a vedle ochrany dětí se zabývá také údajně návykovým designem TikToku, například nekonečným scrollováním obsahu, automatickým přehráváním videí nebo push notifikacemi.
Zdroj: thenextweb.com
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