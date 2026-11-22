Každý týden přinášíme v technologických kraťasech novinky ze světa výzkumu, vývoje a inovací, které jednou změní svět. Sledujeme dění ve světě umělé inteligence, čipů, robotiky, kvantových počítačů i vesmíru. Každou zprávu shrnujeme v pár větách.
Technologické kraťasy
Americký vědec vytvořil živý solární článek z kaktusu. V experimentu popsal, jak jeden stonek Opuntia streptacantha vydá až napětí 0,5 V. To vzniká z rozdílu koncentrace vodíkových iontů mezi osvětlenou a zastíněnou stranou stonku díky CAM metabolismu.
Brněnský tým vyvinul rychlý internet do letadel. Honeywell Aerospace uvedl JetWave X s rychlostí stahování až 300 Mb/s v pásmu Ka přes síť Viasat. Jde o první terminál, který využije celou síť Viasat včetně družic ViaSat-3 a Global Xpress.
Česká 5G anténa umožní přímé spojení mezi telefony. Státní podnik NAKIT s americkým Qualcommem vyzkoušely 5G Sidelink, tedy přímou komunikaci mezi telefony bez sítě, pro složky jako policie, hasiči a záchranáři. Prototyp je externí modul zapojený přes USB-C k běžnému telefonu. Hlasová komunikace push-to-talk fungovala na stovky metrů při přímé viditelnosti. První komerční zařízení se mají objevit koncem příštího roku.
Čip Willow překonal klasické limity v kvantových hrách. Tým Google Quantum AI vyhrál hru magického čtverce v 98,3 % kol, klasické maximum je 88,89 %. Úloha skryté lineární funkce běžela na až 105 qubitech a testy odhalily jemné systematické chyby, které náhodné benchmarky míjejí.
AIR-O čte mozkové signály a kreslí je na monitor. Startup Alljoined představil model, který z neinvazivních mozkových signálů generuje v reálném čase obraz objektu, na který se člověk soustředí. Jedná se o první algoritmus nové generace, který dokáže číst tvar myšlenek přímo z mozkové aktivity. Podle firmy se novému uživateli přizpůsobí za 15 minut.
Norové nasadili lasery proti mořským vším. Firma Stingray nasadila podvodní roboty, jejichž dvojice kamer s modrým a LED světlem zvýrazní parazity na těle lososa. Strojové vidění potvrdí veš ze dvou snímků. Laser poté vystřelí z asi dvou metrů, šupiny ryby podle článku paprsek odrazí. Robotů je přes 3 500 na 112 milionů ryb, což je zhruba pětina až čtvrtina norských lososů.
Český software pro barevný 3D tisk míří do studia Laika. Spin-off Additive Appearance z Matfyzu vyvinul PrismSlicer, který před tiskem simuluje, jak bude barevný 3D objekt vypadat včetně odstínů, průsvitnosti, povrchu a dopadu světla. Americké animační studio Laika si jej vybralo pro tisk statisíce detailních částí postav a obličejů.
Pika Enact, živé filmové studio z AI herců. Společnost Pika ukázala náhled nového modelu, kde uživatel za běhu scény přetahuje herce a objekty, dává hlasové poznámky a hýbe kamerou, každý herec je samostatný agent s pamětí. Odezva je při posunu kamery pod 0,4 s na GPU H100.
Chytré tričko z Liberce hlídá únavu řidiče podle dechu. Michal Martinka z TUL popisuje druhou generaci trika s vodivou elastickou gumou, jejíž elektrický odpor se při dýchání mění. Senzory jsou hotové, finalizuje se řídicí jednotka a mobilní aplikace. Test v Japonsku podle autora dopadl úspěšně, produkt by se mohl objevit na trhu do dvou let.
AI nos je stejně dobrý jako lidský. Startup Osmo staví model pro čich, trénovaný na více než 10 milionech lidských hodnocení. Firma tvrdí, že model je průměrně dobrý jako člověk v rozlišování pachů a jako začínající parfumér v jejich tvorbě. Plánované použití je detekce hrozeb a diagnostika nemocí, zatím jde o parfémy a zakázky pro značky.
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Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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