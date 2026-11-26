Zdroj: futurumgroup
Podle čínského deníku Securities Times získala společnost FIH Mobile, dceřiná firma Foxconnu, zakázku na výrobu připravovaného telefonu od OpenAI. Do projektu se mají zapojit také další dodavatelé Applu, například Luxshare Precision, Lingyi iTech nebo AAC Technologies, kteří by měli zajišťovat dodání jednotlivých komponent.
ChatGPT jako základ celého telefonu
Dřívější informace pocházející od známého analytika Ming-Chi Kua naznačovaly, že telefon by měl používat upravený procesor MediaTek Dimensity 9600 vyráběný 2nm technologií. Zařízení by také mělo využívat dva specializované čipy pro AI operace, operační paměť LPDDR6 a úložiště UFS 5.0. Zajímavou roli by měly sehrát také fotoaparáty. Jejich hlavním úkolem nemusí být pouze pořizování fotografií, ale především poskytování vizuálního kontextu pro umělou inteligenci, která díky nim lépe porozumí okolnímu prostředí.
OpenAI dnes svou aplikaci dodává pro telefony na platformách Apple a Google. Vlastní zařízení by společnosti umožnilo získat větší kontrolu nad operačním systémem, aplikacemi, senzory i samotným fungováním AI asistentů. V praxi by tak telefon mohl samostatně vykonávat různé úkoly, pracovat s aplikacemi nebo reagovat na dění kolem, aniž by bylo nutné mít aplikaci ChatGPT aktivní.
Zásadní otázkou zatím zůstává operační systém. Jednou z možností je upravený Android, který by zajistil kompatibilitu se stávajícími aplikacemi. OpenAI by ale teoreticky mohlo vyvinout svůj vlastní. Vývoj navíc komplikuje právní spor s Apple, který OpenAI obviňuje ze zneužití obchodních tajemství skrze bývalé zaměstnance.
OpenAI ani Foxconn zatím vývoj smartphonu oficiálně nepotvrdily. Otázkou je také cena o které se zatím nemluví, finální design nebo plánovaný objem výroby. Ming-Chi Kuo nicméně již dříve předpovídal, že by se během let 2027 a 2028 mohlo na trh dostat až 30 milionů kusů. Tedy za předpokladu, že vývoj proběhne podle plánu. Jak to ve finále bude a zdali se vůbec chytrého telefonu od OpenAI dočkáme, tak na to si budeme muset ještě chvíli počkat.
Zdroj: androidauthority.com
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