Zdroj: Google
Dá se říci, že nikdy jsme nemohli využít kompletní potenciál klasických fyzických SIM karet. Například se nikdy nepoužívala možnost kvalifikovaného elektronického podpisu nebo dokonce vlastní miniaturní webový server SCWS. Těmto SIM kartám ale odzvonilo a postupně přichází do všech zařízení eSIM a brzy snad i iSIM. Výrobci a operátoři postupně zavádějí zajímavé funkce s eSIM. Apple například s iOS 27 přinesl funkci Handoff pro sdílení jednoho telefonního čísla mezi dvěma zařízeními. Google pracuje na něčem podobném.
Na iPhone je Handoff, na Androidu bude Fast Switch
Google pracuje na obdobné funkci a zatím ji nazývá Android Fast Switch. Ve své podstatě bude možné velmi rychle přejít z jednoho mobilu na druhý bez nutnosti nastavování. I v tomto případě je novinka spojena s eSIM. S klasickou fyzickou SIM kartou to nebude možné.
Sice již nyní je možné přenést eSIM na druhé zařízení, ale vyžaduje projít nastavením. Android Fast Switch toto má řešit automaticky podle toho, které zařízení budete používat. Dle zdrojových kódů bude celá funkcionalita omezena, aby nebylo možné sdílet jedno telefonní číslo mezi několika zařízeními jen tak.
Například bude nutné být přihlášený s jedním účtem na obou zařízeních. Navíc daná eSIM musí být aspoň jednou fyzicky přenesena nebo aktivována na vybraných mobilech. Je pak otázkou, jak to bude s historií volání a podobně, ale na to si budeme muset počkat, tedy na představení, kde se dozvíme všechny podrobnosti.
Kromě toho bude nutné, aby operátoři takovou funkci podporovali. Vzhledem k tomu, že Handoff z iOS 27 zatím nenabízí čeští operátoři, nepředpokládáme, že v době představení Android Fast Switch dojde k zavedení u nás.
Zdroje: androidauthority.com, 9to5google.com
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