Zdroj: Sonos
Když firma vsadí své prostředky na jednu službu, kterou se snaží dostat do každého zařízení i softwaru, je pak přechod na zcela novou verzi poměrně komplikovaný a časově náročný. Jde to vidět u původního Google Asistenta. Přechod na modernější Gemini trval měsíce a na mobilech došlo k přepnutí teprve nedávno. Asistent je ale stále aktivní na chytrých zařízeních, například reproduktorech. Konec se ale blíží.
Poslední rozloučení s Asistentem a přechod na Home
Google Asistent je ještě nyní dostupný hlavně na chytrých reproduktorech, tedy některých. Zatímco své si Google už překlápí na Gemini, tak mnozí uživatelé mají zařízení od jiných výrobců s Asistentem. To by mohl být celkem problém, ale Google uvádí, že i například Sonos reproduktory budou aktualizovány a nabídnou Gemini.
Definitivní konec pro původního asistenta na těchto zařízeních je nastaven na 2. srpna 2027. Je to mezní datum, takže ke změnám bude docházet postupně. Uživatelé by si toho mohli všimnout, jelikož Gemini disponuje přirozenější řečí a také dokáže lépe analyzovat záměr uživatele. I tak Google ještě musí zapracovat na některých možnostech Gemini v domácnosti, ale postupem času se to zlepšuje.
Současně jsme se dozvěděli, že Google končí s aplikací Nest a také se stránkou home.nest.com, což asi není relevantní v Česku, ale i tak se najdou majitelé zařízení Nest u nás. Google se rozhodl, že nebude udržovat dva separátní ekosystémy a vše bude integrováno do Google Home aplikace. O webovou verzi nepřijdou, jelikož Google Home má svou variantu na adrese home.google.com.
Bude muset udělat ještě několik úprav, ale ve výsledku bude rozvoj jedné služby rychlejší a efektivnější než dvou separátních.
Zdroj: 9to5google.com
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