Zdroj: Google
Každou chvíli Google představí nový model Gemini. Naposledy jsme se dočkali verze Hydrogen, která nahrazuje 3.8 Flash. I tentokrát zde máme novinku, jen není o rychlejším modelu. I tak se týká Gemini.
Google uvádí Gemini 4 Hydrogen: Rychlejší model jako nástupce 3.8 Flash
Gemini pro slabý hardware
Aplikace a služba Gemini je dost náročná na hardware v případě serverů, ale i mobilní telefony musely splňovat minimální specifikace pro zpracování informací, dat, i multimediálních souborů. Dochází ke změně, jelikož Google optimalizoval Gemini aplikaci a službu pro slabší hardware.
V minulosti bylo běžné, že Google vydal „Go“ verzi nějaké aplikace, která byla určena pro Android Go, tedy systém optimalizovaný pro slabší hardware, zejména s nižší velikostí operační paměti. Tentokrát nešel touto cestou a zachovává původní aplikaci Gemini, jen nově může fungovat právě i na mobilu s 2 GB operační paměti.
Nedošlo na velké omezení fungování. Jak uvádí Google, funguje i Gemini Live, generování hudby či obrázků a také práce s kamerou, jak jde vidět na videu výše.
Zdroj: Tisková zpráva
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