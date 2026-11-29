AI video na míru, Nanoroboti v mozku, český armádní robot a 3D tiskárna
Každý týden přinášíme v technologických kraťasech novinky ze světa výzkumu, vývoje a inovací, které jednou změní svět. Sledujeme dění ve světě umělé inteligence, čipů, robotiky, kvantových počítačů i vesmíru. Každou zprávu shrnujeme v pár větách.
Technologické kraťasy
Letecký motor spaluje kovový prášek místo kerosinu. Čínský tým otestoval prototyp proudového motoru, který v přídavném spalování (forsáži) místo leteckého petroleje spaluje kovový prášek. Kovová paliva, například pevný hliník, mají více než dvojnásobnou objemovou hustotu energie oproti petroleji (přibližně 84 MJ/l oproti 34 MJ/l) a dokážou reagovat nejen se zbylým kyslíkem, ale i s oxidem uhličitým a vodní párou ve spalinách.
Český armádní robot jezdí bez GPS. Laboratoř výpočetní robotiky FEL ČVUT s armádou a VOP CZ vyvíjí šestikolové vozidlo, které mapuje okolí lidarem. Na cvičení v Portugalsku ujelo kolem 3 km převážně autonomně, pod dohledem operátora.
Nanoroboti na světlo protlačí léky do mozku. Američtí vědci navrhli biodegradovatelné roboty velcí asi 250 nm, kteří se aktivují blízkým infračerveným světlem. U myší s glioblastomem doručili do mozku asi pětkrát víc doxorubicinu než neaktivované částice a nádor rostl pomaleji.
Prusa nechá AI modely ovládat své 3D tiskárny. Prusa Research spouští vlastní MCP server. AI model (ChatGPT, Claude nebo Gemini) může skrze konverzaci najít konkrétní model na Printables (služba poskytovaná společností), naslicovat ho, vytisknout a sledovat průběh tisku.
Lotyši hlásí rekord v přenosu dutým vláknem. Tým vědců přenesl 200 gigabitů za sekundu na 500 m bez zesilování v pásmu T, tedy kolem 1 mikrometru, v optickém vlákně s dutým jádrem. Podle týmu by posun mohl pomoci datovým centrům pro AI a sítím nové generace.
Google si patentoval AI, která generuje video pro konkrétního diváka. Model sleduje historii sledování, žánry, jazyk, věk a demografii. Prompt skládá velký jazykový model a před přehráním se do videa vkládá reklama.
Čína poprvé teleportovala logický qubit. Vědci teleportovali logický qubit na 125qubitovém supravodivém procesoru Tianmu-2, kde 98 qubitů rozdělili na dvě skupiny. Během pokusu pozorovali takzvaný teleportační přechod.
Blesková syntéza grafitu umožní rychlé nabíjení. Americká laboratoř smíchala ropný koks s malým množstvím sloučeniny niklu a jedním elektrickým impulzem ho krátce zahřála na asi 2 500 °C. Vznikl vysoce uspořádaný grafit, jehož anoda snese podle týmu rychlost nabíjení odpovídající čtyřem minutám a po 1 000 cyklech drží 80 % kapacity. Analýza týmu naznačuje, že by výroba mohla spotřebovat o více než 80 % méně energie a emisí než konvenční způsoby.
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Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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