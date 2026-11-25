Zdroj: GPT
Evropa se podle dostupných informací po vzoru USA snaží snížit vliv čínské společnosti ByteDance. Německo společně s Rakouskem chtějí prosadit plán, který by mohl výrazně změnit strukturu vlastnictví TikToku v Evropě. Podle německého ministra kultury a médií Wolframa Weimera se již podařilo najít investory ochotné „nalít“ do převzetí evropského působení sociální sítě až 25 miliard eur.
TikTok by mohl získat nové evropské vlastníky
Podobný postup se odehrál i na území Spojených států, kde čínská společnost ByteDance musela přenechat většinovou kontrolu nad TikTokem domácím investorům. Podle Weimera projevila zájem pětice evropských investorů, kteří by mohli společně získat 75 až 80 % evropského podílu TikToku. Cílem iniciativy je omezit vliv čínské mateřské společnosti ByteDance a získat větší kontrolu nad uživatelskými daty, algoritmy a technologickou infrastrukturou.
Má to však jeden zásadní háček. TikTok své evropské podnikatelské aktivity oficiálně neprodává a o prodej podle informací ani nemá zájem. Mluvčí společnosti označil německo-rakouský návrh za nesmysl a připomněl, že platforma již podléhá evropským zákonům. TikTok navíc investuje miliardy eur do evropské infrastruktury a ochrany uživatelských dat.
Obavy evropských politiků nejsou ničím novým. V květnu loňského roku dostal TikTok pokutu 530 milionů eur za porušení pravidel GDPR v souvislosti s předáváním uživatelských dat do Číny. Evropská komise navíc nedávno předběžně TikTok obvinila, že doporučovací algoritmus „Pro Tebe – For You“ může porušovat nařízení o digitálních službách (DSA). Podle regulátorů je totiž algoritmus vysoce návykový a nutí uživatele k nekonečnému sledování obsahu, který algoritmus na základě chování uživatele doporučuje a může negativně ovlivňovat jejich psychické zdraví. Komise proto požaduje změny v jeho fungování.
Zda se evropské převzetí TikToku opravdu uskuteční, v tuto chvíli zůstává nejisté. Na rozdíl od Spojených států totiž TikToku na území EU momentálně nehrozí zákaz provozování a Německo s Rakouskem nemají pravomoc samostatně přinutit společnost ByteDance k prodeji. Případný postup by vyžadoval širší podporu evropských zákonodárců a podporu v zákonech.
Zdroj: engadget.com
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
Komentáře