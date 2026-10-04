Google versus EU, novinky od Honoru a útok na kyberšmejdy: To nej z týdne #40

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete výběr článků a témat, která by vám neměla uniknout.
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Chystá O2 velký rebranding? Spekulace míří k názvu Easy Mobile
Český mobilní trh si prošel mnoha změnami a v jednu chvíli zde byl dokonce rozmach virtuálních operátorů, ale nikdy jsme se nedočkali vstupu čtvrtého hráče, který by rozpoutal konkurenční bitvu. Asi se jen tak nedočkáme. Možná se ale schyluje k jedné z největších – nebo spíše z nejviditelnějších – událostí za poslední dobu. [Přečíst celý článek ➔]
Honor představuje řadu Magic9: Spolupráce s Arri a nadstandardní výbava
Po nějaké době zde máme konečně top modely od Honoru, které se chlubí spoluprací se společností Arri, což je přední německý výrobce profesionální filmové a televizní techniky. Mobily by se tak měly vyznačovat hlavně pokročilejším natáčením videí. Konkrétně byly uvedeny modely Honor Magic9 Super Edition, Honor Magic9 a Honor Magic9 Pro Max. [Přečíst celý článek ➔]
Sluchátka Nothing Headphone (1) Pro míří na trh: nabízí LDAC, ANC a až 68 hodin výdrže
Před více než rokem jsme se dočkali prémiových sluchátek Nothing Headphone (1). Asi byste čekali, že firma uvede druhou generaci po takovém čase, ale není tomu tak, ne zcela. Dnes totiž byl uveden model Nothing Headphone (1) Pro. [Přečíst celý článek ➔]
Google vypustí své AI čipy na oběžnou dráhu
Google to s umělou inteligencí myslí vážně. Tak vážně, že už tento týden na oběžnou dráhu vypustí první satelit se svými AI čipy, aby otestoval, jak zvládnou podmínky ve vesmíru. [Přečíst celý článek ➔]
Google podal žalobu na EU kvůli otevření Androidu a sdílení dat
Google si nechce nechat líbit nařízení EU, která ho mají přinutit více zpřístupnit platformu Android konkurenčním AI asistentům a také sdílet data z vyhledávání. Proto se obrátil na soud v Lucemburku, kde chce oba dva případy řešit soudní cestou. Evropská komise vydala v souvislosti s Aktem o digitálních trzích (DMA) závazná opatření letos v červenci. Opatření Googlu neukládá žádné pokuty, ale požaduje plnění konkrétních pravidel, podle kterých má plnit své současné povinnosti. [Přečíst celý článek ➔]
AI babička Alenka od O2 nově pomáhá na WhatsAppu odhalovat podvody
Boj s „kyberšmejdy“ bude asi nekonečný, ale i tak mnozí nevzdávají boj a vymýšlejí nové technologie, které si s nimi mají poradit. O2 na to šlo trochu jinak. Po internetu nechal operátor speciální telefonní číslo, na které hned volali podvodníci. Jenže se dovolali na AI, babičku Alenku. Jejím hlavním záměrem je co nejdéle zdržovat, aby podvodníci ztráceli čas. O2 nyní vstupuje do další úrovně Alenky. [Přečíst celý článek ➔]
Samsung představil lokátor Galaxy SmartTag 3. Je menší a funguje i s iPhonem
Klíče, batoh a dokonce i domácí mazlíčky. To všechno má hlídat nový lokátor Galaxy SmartTag 3 od jihokorejského giganta. Samsung jej zmenšil, prodloužil jeho výdrž a přidal kompatibilitu s telefony iPhone. [Přečíst celý článek ➔]
Samsung představuje Galaxy Tab S12 Ultra a S12+, cena začíná na 31 999 Kč
V poslední době vidíme, že výrobci si nedělají těžkou hlavu s názvy svých produktů. Dříve jsme se dočkali základní verze zařízení a pak následovaly modely Plus, Ultra a podobně. Samsung ukazuje, že se obejde i bez základní verze a máme zde rovnou Galaxy Tab S12 Ultra a Galaxy Tab S12+. [Přečíst celý článek ➔]
Nová generace AI od Googlu: Gemini 4 Argon míří k partnerům a expertům
V záplavě nových AI modelů se každou chvíli objeví nějaký nový nejlepší, který pokoří kdejakou konkurenci. Delší dobu Google nic zásadního nepředstavil, tedy z pohledu vývoje AI. To ale neznamená, že by se na ničem nepracovalo. Již nějakou dobu víme, že chystá Gemini 4 a dnes jsme se dočkali. Google vypustil Gemini 4 Argon. [Přečíst celý článek ➔]
Honor Watch 6 Pro mají duální OLED displej a měření cukru v krvi
Měření krevního tlaku i hladiny cukru v krvi. To slibují nové čínské chytré hodinky Honor Watch 6 Pro. Vedle zmíněné zdravotní funkce lákají například na perfektní OLED displej. Kolik stojí a kde je bude Honor prodávat? [Přečíst celý článek ➔]
Premium SMS pod drobnohledem: Operátoři zakročili proti neprůhledným platebním procesům
Před třemi lety jsme řešili problémové Premium SMS, respektive samotný systém placení pomocí mPlateb u jednoho z mobilních operátorů. Webové stránky nabízející jakoby nadstandardní služby spíše obelhávaly uživatele, kteří následně museli platit stovky korun měsíčně navíc za něco, co nemělo velkou hodnotu a mnohdy o tom ani nevěděli. Tehdy došlo k nápravě, že se zpřísnila metoda ověření platby. Bohužel samotný problém s pochybnými službami zůstal a bylo víceméně jen na uživatelích, co vlastně potvrzovali a kde. [Přečíst celý článek ➔]
Nové Galaxy Buds On od Samsungu sází na otevřenou konstrukci a AI funkce
Samsung sice představuje sluchátka v podstatě každý rok a někdy i více modelů, ale nějakou pořádnou novinku jsme zde neměli hodně dlouho. To se mění právě dnes a firma představuje zcela nový typ sluchátek Galaxy Buds On. [Přečíst celý článek ➔]
Huawei Mate 90 oficiálně: Keramika, titan a ambice na špičkový fotomobil
Huawei je v našich končinách pomalinku známý jen jako výrobce sluchátek a chytrých hodinek, i prémiových. Mobily po sankcích v podstatě vymizely, byť se jednou za čas dostane oficiální cestou nějaký ten model. Právě nyní představil v domovské Číně sérii Huawei Mate 90 a možná se některý z kousků dostane i do Evropy. [Přečíst celý článek ➔]
Gemini dostává přístup do Google Peněženky
Víte, kolik jste tento měsíc utratili za nákupy? Na tuto otázku vám nově dokáže odpovědět Gemini. Americký technologický gigant Google jej totiž po ostatních aplikacích propojil i s Peněženkou. [Přečíst celý článek ➔]
Apple by už za pár dní měl představit několik novinek pro chytrou domácnost
Apple by měl podle dostupných informací pocházejících z agentury Bloomberg už za pár dní, konkrétně 13. října, představit několik nových zařízení pro chytrou domácnost. Vedle dlouho očekávaného centrálního hubu se má objevit také nová generace HomePodu mini a aktualizovaná Apple TV. Všechna tři zařízení mají ve větší míře využívat přepracovanou Siri s podporou umělé inteligence, kterou Apple uvedl společně se systémem iOS 27. Hlavní pozornost se ale pravděpodobně bude upírat na nový domácímu hub. [Přečíst celý článek ➔]
Prodeje čipů lámou rekordy. Ve druhém čtvrtletí vzrostly tržby o více než 31 %
Globální trh s čipy dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku nového historického maxima. Podle dat analytické společnosti Omdia vzrostly tržby mezičtvrtletně o 31,4 % na 425 miliard dolarů. Za celé první pololetí tak odvětví vydělalo 752 miliard dolarů. Za prudkým růstem stojí především pokračující investice do infrastruktury pro umělou inteligenci. Moderní AI systémy potřebují obrovské množství paměti s vysokou propustností, což přimělo výrobce paměťových čipů upravit způsob výroby. [Přečíst celý článek ➔]
Předchozí týden: Autonomní řízení v ČR, nové Googlebooky a revoluce v AI modelech: To nej z týdne #39
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
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