Gemini dostává přístup do Google Peněženky

Zdroj: Phone Arena
Víte, kolik jste tento měsíc utratili za nákupy? Na tuto otázku vám nově dokáže odpovědět Gemini. Americký technologický gigant Google jej totiž po ostatních aplikacích propojil i s Peněženkou.
Gemini je zase o něco užitečnější
Google pokračuje v opravdovém těžení ze svého ekosystému aplikací, díky němuž může svůj model umělé inteligence Gemini propojovat s množstvím aplikací od emailové schránky po mapy či kalendář. Tentokrát přišla na řadu Google Peněženka, z níž dokáže Gemini vytáhnout množství informací z uložených jízdenek, vstupenek a přehledů plateb.
Můžete se ho tak zeptat na řadu otázek. Například kolik jste tento měsíc zaplatili za jídlo, nebo si rovnou nechat sestavit celý přehled vašich útrat. Použití je jednoduché. V Gemini stačí napsat „@“, vybrat Peněženku a následně se už ptát. Rozhodně je potřeba uvést, že tímto nedáváte umělé inteligenci přístup ke kartám ani samotným účtům, a tak se nemusíte bát o bezpečnost.
Pro české uživatele má však funkce, alespoň tedy nyní, jeden velký háček. Novinka je totiž v tuto chvíli dostupná pouze ve Spojených státech, a to pro uživatele starší 18 let. Kdy dorazí propojení s Peněženkou k nám, v tuto chvíli nevíme. Rozhodně se však můžeme těšit.
Zdroj: androidpolice.com
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