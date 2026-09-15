Canon, Sony, Huawei a OPPO sdílejí technologie v rámci Tulip

Zdroj: Tulip
Možná si ještě pamatujete na velké patentové války, které se odehrávaly mezi největšími společnostmi v oblasti mobilů. Většinou trvaly mnoho let a skončily obrovskými pokutami, v některých případech smírem. Sem tam se dokonce výsledek rovnal přímé spolupráci. Některé firmy používaly soudy k navázání nového partnerství nebo pro vyjednání licenčních podmínek a poplatků. I dnes se najde několik sporů, ale také jde vidět, že firmy jsou ochotnější spolupracovat, jak dokazuje nový projekt Tulip.
Projekt Tulip
Celým názvem se jedná o Tulip Imaging Patent Licensing Program a byl oznámen Evropskou patentovou organizací (EPOrg). Cílem tohoto programu je jednodušší sdílení patentů a tedy i licencí. Zaměřuje se na zachytávání a zpracování obrazu, tedy na focení. Do Tulip se může zapojit jakákoliv společnost, takže se dá očekávat, že postupně bude růst.
Aktuálně se zapojily společnosti Canon, Sony, Huawei a Oppo. První dvě hrají velkou roli v oblasti senzorů a focení, další dvě pak zejména na mobilní telefony. Sony zde hraje trochu zvláštní roli, jelikož je v obou světech. V rámci Tulip mohou přistupovat k patentům a jednodušeji získávat licence, což by mělo hlavně posunout vývoj v oblasti focení.
Díky zapojení čtyř významných firem disponuje Tulip Imaging Patent Licensing Program více než 125 000 patenty, nebo jinak řečeno, obsahuje veškerá patentovaná zjištění za posledních 10 let vývoje. Dá se tedy očekávat, že u těchto firem se zrychlí vývoj a budou moci nasadit pokročilejší technologie v oblasti focení.
Tulip Imaging Patent Licensing Program je největším na celém světě a asi nelze očekávat nějaké významné novinky v dohledné době. Nějakou chvíli potrvá, než dojde na přímou aplikaci, ale asi se prvních vylepšení dočkáme u mobilů Oppo, tedy v našem koutě světa, respektive v naší zemi. Stačí jen připomenout, že Sony se svými mobily opustilo Česko a Huawei se zde spíše zaměřuje na nositelnou elektroniku.
Zdroje: huaweicentral.com, androidheadlines.com, tulipinnovation.com
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