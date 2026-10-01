Nové Galaxy Buds On od Samsungu sází na otevřenou konstrukci a AI funkce

Zdroj: Samsung
Samsung sice představuje sluchátka v podstatě každý rok a někdy i více modelů, ale nějakou pořádnou novinku jsme zde neměli hodně dlouho. To se mění právě dnes a firma představuje zcela nový typ sluchátek Galaxy Buds On.
Samsung Galaxy Buds On
Galaxy Buds On jsou klipová sluchátka, tedy drží přímo na uchu a nezasouvají se do ušního kanálku, což asi někteří ocení. Tento typ je běžný u jiných výrobců a tak trochu jde vidět, že Samsung jen zkouší, jestli se nový typ ujme. Firma je totiž představila zatím jen pro domácí trh, tedy Jižní Koreu. Není zatím jasné, jestli se jich dočkáme i u nás, případně kdy.
Zdroj: Samsung
Jsou postaveny na platformě Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform a vzhledem ke konstrukci je jasné, že zde není aktivní potlačení hluku. Samsung uvádí, že na jedno nabití vydrží přehrávat 9,5 hodiny, ale nejde ve specifikacích daleko, takže nevíme přesný údaj výdrže ve spojení s krabičkou.
Samsung zmiňuje funkce jako automatická regulace hlasitosti podle okolí, gesta hlavou, rychlé poznámky nebo třeba podpora Gemini Live ve spojení s Galaxy AI. Na detailnější specifikace si musíme počkat do 27. října. Domácí cena je nastavena na cca 4 800 Kč po přepočtu.
Zdroje: news.samsung.com, news.samsung.com, ubergizmo.com
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