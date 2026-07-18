Apple chce posílit svou AI serverovou infrastrukturu. Poohlíží se po startupech zaměřujících se na výrobu čipů

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Applu dlouhodobě ujíždí v oblasti AI vlak a nedaří se mu úspěšně naskočit. Společnost údajně jedná s investičními bankami i startupy vyvíjejícími polovodiče o možných akvizicích. Cílem je posílit vlastní vývoj serverových čipů pro umělou inteligenci, kde firma podle všeho naráží na technické problémy a hlavně výkonnostní limity.
Dožene Apple ztrátu v oblasti AI?
Podle všeho Apple hledá společnosti, které by mohly urychlit vývoj čipů určených pro provoz AI modelů na serverech. Současná AI infrastruktura Applu využívá servery postavené na procesorech M2 Ultra, jejichž výkon ale podle dostupných informací je už nedostatečný. Připravovaný serverový čip s interním označením Baltra navíc údajně nabral zpoždění a letošní plánované uvedení se pravděpodobně konat nebude.
Spoléhat se musí i na cloudový výkon Googlu
Apple proto zatím část výpočetně náročnějších AI úloh řeší prostřednictvím infrastruktury Google Cloud. Nová Siri využívající model Gemini běží na serverech s grafickými kartami Nvidia, zatímco méně náročné operace zajišťují vlastní servery Applu s čipy M2 Ultra.
V minulosti se Applu již pár významných akvizic podařilo. V roce 2014 společnost koupila Beats za 3 miliardy dolarů, o pět let později převzala většinu divize modemů Intelu za 1 miliardu dolarů a letos získala izraelský AI startup Q.ai, podle dostupných informací za téměř 2 miliardy dolarů. Apple dokonce jednal se startupem PrismML, jehož technologie umožňuje komprimovat velké AI modely tak, aby mohly běžet přímo na iPhonu. K uzavření obchodu ale zatím nedošlo.
Akvizice budou v budoucnu častějším krokem
Spekulace přicházejí krátce poté, co finanční ředitel Applu Kevan Parekh oznámil změnu finanční strategie společnosti. Apple už podle něj nebude za každou cenu usilovat o neutrální čistou hotovostní pozici, což analytici vnímají jako signál, že si firma chce ponechat větší prostor pro rozsáhlejší akvizice. Zatím ale není jasné, zda Apple některou z oslovených společností skutečně koupí.
Zdroj: 9to5mac.com
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