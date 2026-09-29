Google vypustí své AI čipy na oběžnou dráhu

Zdroj: Google
Google to s umělou inteligencí myslí vážně. Tak vážně, že už tento týden na oběžnou dráhu vypustí první satelit se svými AI čipy, aby otestoval, jak zvládnou podmínky ve vesmíru.
Projekt Suncatcher začíná
Americký technologický gigant svůj ambiciózní projekt označovaný jako „Suncatcher“ oznámil už vloni. Jeho cílem je zjistit, zda by se ve vesmíru dala provozovat datová centra pro umělou inteligenci. Důvod je jednoduchý. Solární panely na nízké oběžné dráze dovedou vyrobit osminásobek energie než na Zemi.
Satelit, který Google postavil společně se společností Planet, poletí v rámci mise Transporter-18 od SpaceX. Nosná raketa Falcon 9 pak, pokud vše půjde dobře, odstartuje 1. října v 20:18 našeho času. Hlavním bodem mise je zjistit, jak se čipy TPU od Googlu vypořádají se startem, radiací a extrémními teplotami. Pozemní testy již však mají čipy za sebou a vydržely tak například vibrace simulující start, při kterém bude na čipy působit přetížení až 100 G nebo ozáření odpovídající více než pěti rokům na orbitě.
Jak si čipy povedou doopravdy, ukáže až samotný let. Další krok by měl poté přijít v roce 2027, kdy Google plánuje vypustit dva satelity a otestovat jejich vzájemné propojení pomocí laserů. I kdyby však všechno dopadlo podle plánu, k masovému provozu datacenter na oběžné dráze povede ještě dlouhá cesta. Současná cena na vynesení jednoho kilogramu na orbitu je totiž v tuto chvíli zkrátka moc vysoká.
Zdroje: blog.google, thenextweb.com
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