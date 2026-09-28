Honor představuje řadu Magic9: Spolupráce s Arri a nadstandardní výbava

• 28. 9. 2026#Android #Smartphony
Honor představuje řadu Magic9: Spolupráce s Arri a nadstandardní výbava

Zdroj: Honor

Po nějaké době zde máme konečně top modely od Honoru, které se chlubí spoluprací se společností Arri, což je přední německý výrobce profesionální filmové a televizní techniky. Mobily by se tak měly vyznačovat hlavně pokročilejším natáčením videí. Konkrétně byly uvedeny modely Honor Magic9 Super Edition, Honor Magic9 a Honor Magic9 Pro Max.

Základní, Super Edition a Pro Max

Asi byste si řekli, že Honor Magic9 bude mít jen základní výbavu a ostatní jsou pak vyšší verze, ale není tomu tak úplně přesně. Honor Magic9 nabízí například na zadní straně sestavu 200+200+50 MPx a o výkon se stará Snapdragon 8 Elite Gen 5. Baterie má kapacitu 8000 mAh a displej se chlubí jasem až 10 000 nitů, ale jde jen o lokální maximum na malé ploše.

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Honor Magic9; Zdroj: Honor

Honor Magic9 Super Edition naopak láká na baterii o kapacitě 11 000 mAh, ale má v základu o něco slabší procesor a hlavně došlo na změny u foťáků. Hlavní sestava má 200+50+12 MPx, což je stále slušné, ale jde si všimnout, že u tohoto mobilu nikde nesvítí označení Arri.

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Honor Magic9 Super Edition; Zdroj: Honor

Nejvybavenějším kouskem je samozřejmě Honor Magic9 Pro Max. Fotografická výbava obdobná jako u Honor Magic9, ale procesor byl vyměněn za nejmodernější od Qualcommu a baterie má o něco vyšší kapacitu. To by se dalo říci v základu, ale pokud ohlédneme od megapixelů u foťáků, sestava je více vyladěna na focení a natáčení.

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Honor Magic9 Pro Max; Zdroj: Honor

Ostatně k tomuto kousku je také speciální výbava s doplňkovým objektivem. Všechny tři kousky mají certifikaci IP69, stereo reproduktory a bezdrátové nabíjení.

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Honor Magic9 Pro Max; Zdroj: Honor

Zatím jsou tyto tři kousky uvedeny pro čínský trh a budeme si muset počkat, který se dostane k nám, případně s jakou výbavou. Honor Magic9 má nastavenou cenu od cca 16 000 Kč, Honor Magic9 Super Edition pak od cca 14 300 Kč a Honor Magic9 Pro Max od cca 20 800 Kč. Ceny jsou bez daně a poplatků.

Specifikace Honor Magic9

  • displej: 6,37 palců, OLED, FHD+ 1236 x 2664 pixelů, 10,7 miliard barev, DCI-P3, špičkový jas až 10 000 nitů (globální špičkový jas 2000 nitů)
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (8 jader: 2× Prime 4,6 GHz + 6× Performance 3,62 GHz), Adreno 840 GPU, RF čip Honor C3
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB
  • Operační systém: Android 17, MagicOS 11
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (širokoúhlý hlavní, 1/1,4″, f/1,9, OIS)
      • 200 Mpx (teleobjektiv, f/2,6, OIS, 3,5× optický zoom, až 120× digitální zoom)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0)
      • senzor barevné teploty, Flicker senzor
    • přední: 55 Mpx (f/2,0, úhel záběru 92°)
  • IP68 + IP69 + IP69K
  • čtečka otisků prstů, rozpoznávání obličeje
  • stereo
  • Konektivita: 5GA, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2 MIMO, 4096 QAM, 160 MHz), Bluetooth 6.0 (BLE, LE Audio, Auracast, aptX HD/Adaptive/Lossless, LDAC, LHDC 5.0/4.0/3.0), NFC, infraport, USB-C (USB 2.0, OTG), BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), A-GNSS
  • rozměry a hmotnost: 151,00 x 72,28 x 8,49 mm, cca 209 gramů
  • baterie a nabíjení: 8000 mAh, 80W kabelové nabíjení SuperCharge, 50W bezdrátové nabíjení SuperCharge, 27W kabelové reverzní nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení

Specifikace Honor Magic9 Super Edition

  • displej: 6,81 palců, OLED, FHD+ 1280 x 2788 pixelů, 1,07 miliardy barev, DCI-P3, špičkový jas až 10 000 nitů (globální špičkový jas 2000 nitů)
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (8 jader: 2× Prime 4,6 GHz + 6× Performance 3,62 GHz), Adreno 840 GPU, RF čip Honor C3
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • Operační systém: Android 17, MagicOS 11
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (širokoúhlý hlavní, 1/1,55″, f/1,9, 100% Focus Pixels, OIS)
      • 50 Mpx (teleobjektiv, f/2,4, OIS, 3× optický zoom, až 100× digitální zoom)
      • 12 Mpx (ultraširokoúhlý makro fotoaparát, f/2,2, autofocus)
      • snímač teploty barev, snímač blikání (Flicker senzor)
    • přední: 50 Mpx (f/2,0, zorné pole 90°)
  • IP68 + IP69 + IP69K
  • čtečka otisků prstů, rozpoznávání obličeje
  • stereo
  • Konektivita: 5GA, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2 MIMO, 4096 QAM, 160 MHz), Bluetooth 6.0 (BLE, LE Audio, Auracast, aptX HD/Adaptive/Lossless, LDAC, LHDC 5.0/4.0/3.0), NFC, infraport, USB-C (USB 2.0, OTG), BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), A-GNSS
  • rozměry a hmotnost: 161,78 x 76,72 x 8,10 mm, cca 227 gramů
  • baterie a nabíjení: 11 000 mAh, 80W kabelové nabíjení SuperCharge, 50W bezdrátové nabíjení SuperCharge, 27W kabelové reverzní nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení

Specifikace Honor Magic9 Pro Max

  • displej: 6,8 palců, OLED, 1-120 Hz LTPO adaptivní obnovovací frekvence, FHD+ 1320 x 2868 pixelů (464 PPI), 10,7 miliard barev, DCI-P3, poměr k tělu 95,33 %, 2.5D rovný displej, špičkový jas až 10 000 nitů (globální špičkový jas 2000 nitů), odolné sklo Honor Diamond Display
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (8 jader: 2× Prime 5,01 GHz + 3× Performance 4,03 GHz + 3× Performance 3,74 GHz), Adreno 850 GPU, RF čip Honor C3
  • RAM: 12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256 GB
  • Operační systém: Android 17, MagicOS 11
  • Dual SIM: Dual SIM dual standby (2× Nano SIM + podpora až 2× eSIM)
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (širokoúhlý hlavní, f/1,57, OIS)
      • 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,6, OIS, 3,5× optický zoom, až 200× digitální zoom)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, autofocus)
      • laserový ostřící senzor, senzor barevné teploty, Flicker senzor
    • přední: 55 Mpx (f/2,0, úhel záběru 92°) + 3D hloubková kamera (3D ToF)
  • ultrasonická čtečka otisků prstů, 3D rozpoznávání obličeje
  • stereo
  • Konektivita: 5G-A, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 8 (802.11bn), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.3 (BLE, LE Audio, Auracast, aptX HD/Adaptive/Lossless, LDAC, LHDC 5.0/4.0/3.0), NFC, infraport, USB-C (USB 3.2 Gen 1, podpora DisplayPort 1.2, OTG), vícepásmová GPS (L1+L5), BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b), Galileo (E1+E5a+E5b), GLONASS, QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5)
  • rozměry a hmotnost: 161,64 x 76,98 x 8,59 mm, cca 233 gramů
  • baterie a nabíjení: 8800 mAh, 100W kabelové nabíjení, 80W bezdrátové nabíjení, 27W kabelové reverzní nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení
Zdroje (7) honor.com, honor.com, honor.com, honor.com, honor.com, honor.com, gizmochina.com
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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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