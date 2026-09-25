Samsungy padají na letošní dno. U Galaxy S26 Ultra ušetříte přes 12 tisíc KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 25. 9. 2026#Android #Smartphony
Samsungy padají na letošní dno. U Galaxy S26 Ultra ušetříte přes 12 tisíc

Mega slevy na Samsung jsou tady. Galaxy S26 za 15 690 Kč, Ultra levnější o více než 12 tisíc a ve výrazné akci dokonce i nejnovější S26 FE. Vlajkové Samsungy teď pořídíte za nejlepší ceny v roce, které ale platí jen do konce září.

Galaxy S26 za nejlepší cenu v roce

Pokud máte v hledáčku Galaxy S26, lepší cenu jste letos neměli šanci ulovit. Díky kombinaci slevy a výkupního bonusu ho pořídíte u Mobil Pohotovosti o 8 300 Kč levněji oproti běžné ceně. Ještě výraznější propad má za sebou Galaxy S26 Ultra – nejlepší vlajkový model zlevnil o 12 140 Kč.

Do 30. září včetně koupíte vybrané Samsungy za následující ceny, které už zahrnují slevu i výkupní bonus za prodej vašeho stávajícího telefonu:

Samsungy padají na letošní dno. U Galaxy S26 Ultra ušetříte přes 12 tisíc

Úplná novinka Galaxy S26 FE rovnou v pořádné slevě

Ve slevě je i úplně nový Galaxy S26 FE, který po slevě a využití bonusu vychází jen na 13 235 Kč (běžně 19 690 Kč), tedy o 6 455 Kč výhodněji. Novinka láká především na 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací v kombinaci s ultraširokoúhlým objektivem a teleobjektivem s 3násobným optickým přiblížením. Má také velký 6,7palcový 120Hz AMOLED displej, 4 900mAh baterii a 45W nabíjení, které je dokonce rychlejší než u základního Galaxy S26.

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