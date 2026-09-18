Gemini Live se naučí číst, hlasový vstup už nebude jedinou cestou

Zdroj: Google
Dnes už víme, že Gemini Live míří do Android Auto, díky čemuž budete moci vést nepřerušovanou komunikaci i za volantem. Vývojáři v Googlu aktuálně pracují na další modifikaci Live, která by mohla být pro některé užitečná.
Gemini Live i bez hlasového vstupu
Aktuálně se nabízí Gemini Live jako další možnost, jak vést konverzaci v delší formě. Je to vlastně takové rozšíření, které není moc provázané s aplikací Gemini. Sice je konverzace pak dostupná v historii, ale je založená čistě na hlasovém vstupu.
To by se mohlo změnit, aspoň částečně. Jak můžete vidět níže na prvním snímku, přibude možnost gestem směrem nahoru otevřít klávesnici, tedy nabídnout možnost textového vstupu. Při aktivaci se vypne mikrofon a můžete zadávat cokoliv textem. To se může hodit, pokud máte sluchátka, ale nemůžete mluvit.
Současně se tento vstup dá využít i pro vložení delšího textu a pak se o něm například bavit s Gemini Live. Toto rozšíření bylo objeveno v aplikaci ve verzi 17.58.13.sa.arm64 a zatím není dostupné. Rozhodně by novinku někteří uvítali, případně by si mohla najít širší využití, než se jen spoléhat na hlasový vstup.
Zdroj: androidauthority.com
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