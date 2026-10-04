Nové modely Apple Watch a dětská hodinky s LTE: Novinky v obchodech #40

Přemysl Vaculík • 4. 10. 2026#Chytré hodinky
Nové modely Apple Watch a dětská hodinky s LTE: Novinky v obchodech #40

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Denver SWK-120BU

Výběr novinek na českém trhu začneme nejlevnějšími hodinkami Denver SWK-120BU, kde je cena lehce nad šest set korun. Je tedy jasné, že nelze očekávat mnohé, ale na jedno nabití vydrží tři dny, mají přes 120 sportovních režimů a splňují IP68.

HEUREKADenver SWK-120BU na Heureka.czDenver SWK-120BUCena od 613 Kč

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Hoco Y108

Další hodinky jsou dětské. Hoco Y108 mají dokonce i kameru a mají LTE konektivitu, GPS i WiFi. Součástí jsou rodičovské funkce a na jedno nabití mají vydržet jeden až dva dny.

HEUREKAHoco Y108 na Heureka.czHoco Y108Cena od 999 Kč

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Apple hodinky

Od představení nových modelů Apple Watch uplynul již nějaký ten den, ale i tak se postupně v obchodech objevují nejrůznější verze a konfigurace.

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Apple Watch Ultra 4 49mm

HEUREKAApple Watch Ultra 4 49mm pÅ™Ã­rodnÃ­ titan s pÅ™Ã­rodnÃ­m titanovÃ½m milÃ¡nskÃ½m tahem S MJA84QC/A na Heureka.czApple Watch Ultra 4 49mm...Cena od 24 990 KčHEUREKAApple Watch Ultra 4 49mm pÅ™Ã­rodnÃ­ titan s pouÅ¡tnÃ­m alpskÃ½m tahem S MJAE4QC/A na Heureka.czApple Watch Ultra 4 49mm...Cena od 21 990 KčHEUREKAApple Watch Ultra 4 49mm ÄernÃ½ titan s ÄernÃ½m titanovÃ½m milÃ¡nskÃ½m tahem S MJAU4QC/A na Heureka.czApple Watch Ultra 4 49mm...Cena od 24 990 KčHEUREKAApple Watch Ultra 4 49mm ÄernÃ½ titan s burgundsky ÄervenÃ½m alpskÃ½m tahem S MJC04QC/A na Heureka.czApple Watch Ultra 4 49mm...Cena od 21 990 Kč

Apple Watch Series 12 Cellular 42mm

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Apple Watch Series 12 42mm

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Apple Watch Series 12 Cellular 46mm

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Apple Watch Series 12 46mm

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Apple Watch SE 3 Cellular 40mm

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Apple Watch SE 3 Cellular 44mm

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Apple Watch SE 3 44mm

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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