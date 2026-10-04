Nové modely Apple Watch a dětská hodinky s LTE: Novinky v obchodech #40

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Apple Watch Series 12, Ultra 4 a další novinky: Novinky v obchodech #38
- Redmi Note 17 5G a iPhone 18 Pro (Max) míří do prodeje: Novinky v obchodech #39
- Hodinky Amazfit, Garmin a další: Novinky v obchodech #39
- Galaxy A18, Xperia 10 VIII i Infinix Note Edge: Novinky v obchodech #40
Denver SWK-120BU
Výběr novinek na českém trhu začneme nejlevnějšími hodinkami Denver SWK-120BU, kde je cena lehce nad šest set korun. Je tedy jasné, že nelze očekávat mnohé, ale na jedno nabití vydrží tři dny, mají přes 120 sportovních režimů a splňují IP68.HEUREKADenver SWK-120BUCena od 613 Kč
Hoco Y108
Další hodinky jsou dětské. Hoco Y108 mají dokonce i kameru a mají LTE konektivitu, GPS i WiFi. Součástí jsou rodičovské funkce a na jedno nabití mají vydržet jeden až dva dny.HEUREKAHoco Y108Cena od 999 Kč
Apple hodinky
Od představení nových modelů Apple Watch uplynul již nějaký ten den, ale i tak se postupně v obchodech objevují nejrůznější verze a konfigurace.
Apple Watch Ultra 4 49mmHEUREKAApple Watch Ultra 4 49mm...Cena od 24 990 KčHEUREKAApple Watch Ultra 4 49mm...Cena od 21 990 KčHEUREKAApple Watch Ultra 4 49mm...Cena od 24 990 KčHEUREKAApple Watch Ultra 4 49mm...Cena od 21 990 Kč
Apple Watch Series 12 Cellular 42mmHEUREKAApple Watch Series 12...Cena od 24 990 KčHEUREKAApple Watch Series 12...Cena od 13 990 KčHEUREKAApple Watch Series 12...Cena od 20 480 KčHEUREKAApple Watch Series 12...Cena od 15 490 Kč
Apple Watch Series 12 42mmHEUREKAApple Watch Series 12...Cena od 10 756 KčHEUREKAApple Watch Series 12...Cena od 9 989 Kč
Apple Watch Series 12 Cellular 46mmHEUREKAApple Watch Series 12...Cena od 15 480 KčHEUREKAApple Watch Series 12...Cena od 15 490 KčHEUREKAApple Watch Series 12...Cena od 26 490 KčHEUREKAApple Watch Series 12...Cena od 13 990 Kč
Apple Watch Series 12 46mmHEUREKAApple Watch Series 12...Cena od 12 490 Kč
Apple Watch SE 3 Cellular 40mmHEUREKAApple Watch SE 3 Cellular...Cena od 7 480 KčHEUREKAApple Watch SE 3 Cellular...Cena od 7 480 Kč
Apple Watch SE 3 Cellular 44mmHEUREKAApple Watch SE 3 Cellular...Cena od 8 290 Kč
Apple Watch SE 3 44mmHEUREKAApple Watch SE 3 44mm...Cena od 6 780 KčHEUREKAApple Watch SE 3 44mm...Cena od 6 780 Kč
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
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