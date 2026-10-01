Apple chystá nový HomePod Mini, ten dostane nové barvy

Zdroj: MacRumours
Šest let. Právě tak dlouho už z Cupertina nepřišel nový chytrý reproduktor HomePod Mini. To by se ale již brzy mohlo změnit. Tolik nového nás ale stejně podle dostupných zdrojů bohužel nečeká.
Design zůstane, barvy přibudou
Na začátek trochu historie. Původní HomePod Mini představil Apple už v říjnu 2020, a to v bílé a vesmírně šedé barvě. O rok později pak přišla „aktualizace“ chytrého reproduktoru, která mu však pouze dala nové barvy (včetně modré, žluté a oranžové) a zvýšila cenu.
Z hlediska hardwaru a funkcionality ale na pořádné vylepšení čekáme pořád. Nová generace by však konečně mohla být za dveřmi. Podle dostupných zdrojů totiž byly v kódu Applu objeveny obrázky nového HomePodu v pěti barvách, jak lze vidět na titulní fotografii. Důležitější však bude pravděpodobný příchod Siri AI společně s novějším a výkonnějším čipem.
Pro české uživatele má však celá věc jeden velký háček. Siri AI zatím umí pouze anglicky a v Evropské unii v tuto chvíli není dostupná ani na iPhonech. Pokud tak nový HomePod Min skutečně přijde, českým zákazníkům toho dost možná tolik nového nepřinese.
Zdroj: engadget.com
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