Apple by už za pár dní měl představit několik novinek pro chytrou domácnost

Zdroj: Phone Arena
Apple by měl podle dostupných informací pocházejících z agentury Bloomberg už za pár dní, konkrétně 13. října, představit několik nových zařízení pro chytrou domácnost. Vedle dlouho očekávaného centrálního hubu se má objevit také nová generace HomePodu mini a aktualizovaná Apple TV. Všechna tři zařízení mají ve větší míře využívat přepracovanou Siri s podporou umělé inteligence, kterou Apple uvedl společně se systémem iOS 27. Hlavní pozornost se ale pravděpodobně bude upírat na nový domácímu hub.
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Zařízení, kterému se neoficiálně říká HomePad, má přijít se čtvercovým 6palcovým displejem se silnějšími černými rámečky. Konstrukce má připomínat klasický iMac G4. Displej bude připevněný ke kulaté kovové základně pomocí leštěného ramene a půjde jej naklánět dopředu a dozadu.
Základna má obsahovat několik řad otvorů pro reproduktory a pogumovanou spodní část. Zařízení nemá mít baterii, takže bude zaměřeno spíše na statické používání na jednom místě. Apple údajně připravuje také druhou variantu určenou k montáži na zeď. Operační systém má stavět především na Siri AI, ale zároveň nabídne klasické aplikace podobné těm na které jsme zvyklí například z iPadu nebo iPhonu. Mezi předinstalovanými mají být Zprávy, Fotky, Kalendář, FaceTime, Poznámky, Připomínky, Hudba a Podcasty. Hub má sloužit k ovládání dalších zařízení chytré domácnosti, videohovorům, komunikaci ve stylu interkomu nebo přehrávání hudby.
Vedle domácího hubu by měl Apple také představit novou verzi HomePodu mini a Apple TV. Design obou zařízení se údajně zásadně nezmění a hlavní novinky se mají odehrát uvnitř. Počítá se s rychlejšími čipy, které zvládnou nové funkce Siri AI. HomePod mini má navíc dostat nové barevné varianty, mezi nimi růžovou a zelenou.
Apple má později aktualizovat také velký HomePod. Ve vývoji je údajně i nové bezpečnostní zařízení se senzorem, který rozpozná, ve které místnosti se člověk nachází, aniž by zaznamenával video. Firma má nadále pracovat také na dražší verzi domácího hubu s 9palcovým displejem a robotickým ramenem. Ta má ale dorazit až později.
Zdroj: phonearena.com
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