Nová generace AI od Googlu: Gemini 4 Argon míří k partnerům a expertům

Zdroj: Google
V záplavě nových AI modelů se každou chvíli objeví nějaký nový nejlepší, který pokoří kdejakou konkurenci. Delší dobu Google nic zásadního nepředstavil, tedy z pohledu vývoje AI. To ale neznamená, že by se na ničem nepracovalo. Již nějakou dobu víme, že chystá Gemini 4 a dnes jsme se dočkali. Google vypustil Gemini 4 Argon.
Gemini 4 Argon
Tentokrát je situace trochu jiná, jelikož novinka nejde hned ke všem zákazníkům, ani k uživatelům. První se dostává do rukou vybraným partnerům a kyberbezpečnostním expertům. Běžný smrtelník se k modelu Gemini 4 Argon může dostat, ale v tuto chvíli potřebuje Google AI Ultra předplatné, které stojí několik tisíc měsíčně.
Jak jde vidět na benchmarcích níže na obrázku, tak novinka překonává konkurenční modely v mnoha oblastech. Gemini 4 Argon má své přednosti a již například pomáhá v Googlu přepisovat kód z jazyků C/C++ do RUST, dělá optimalizace napříč datovými centry a také pomáhá s kvantovou algoritmickou optimalizací, tedy v podstatě se zapojuje jako pomocník do výzkumu kvantových počítačů.
Google se také zaměřil na samotnou bezpečnost Gemini 4 Argon, tedy například z pohledu útoku typu prompt injection. Model má své přednosti zejména ve složitých úkolech, v programování a dalších oblastech. Co se týče ceny pro vývojáře, tak API mi nastaveno nyní cenu 2 dolarů za 1 milion vstupních tokenů a 10 dolarů za milion výstupních. Po uplynutí úvodního období bude cena 4 dolary za 1 milion vstupních tokenů a 20 dolarů za 1 milion výstupních tokenů.
Gemini 4 Argon se zřejmě dostane k běžným smrtelníkům, ale možná se dříve dočkáme nějaké upravené verze, případně bude po nějakou dobu jen pro platící.
Zdroj: Tisková zpráva
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